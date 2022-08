Sorin Oprescu, decizie de ultimă oră! Avocații lui au depus deja documentul la Tribunalul București

În urmă cu câteva săptămâni judecătorii de la Tribunalul București au decis ca Sorin Oprescu (70 de ani) să rămână condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare.

Curtea de Apel București l-a condamnat inițial pe Sorin Oprescu la 10 ani și opt luni de închisoare, însă avocații fostului primar au depus o contestație la executare la Tribunalul București, argumentând în motivare că fapta pentru care acesta a fost judecat fusese prescrisă.

Astfel, Tribunalul București a luat în discuție marți, 2 august, contestația la executarea pedepsei, pe care Sorin Oprescu a redactat-o din Grecia. De asemenea, avocații au depus inclusiv o contestație în anulare, ce urmează să fie judecată la Curtea de Apel București pe 23 septembrie 2022.

Sorin Oprescu s-a bucurat de decizia judecătorilor din Grecia, după ce Curtea de Apel din Atena a decis să respingă cererea de extrădare formulată de statul român.

Astfel, săptămânile trecute, judecătorii au decis că fostul primar al Capitalei nu poate fi tratat în sistemul penitenciar românesc de bolile de care suferă. În ciuda acestui lucru însă, Sorin Oprescu este implicat în mai multe procese, drept urmare, problemele ar putea începe din nou pentru fostul edil.

Marea majoritate a proceselor lăsate în urmă de Sorin Oprescu au legătură cu situația sa penală. Mai exact, unul dintre dosare vizează postul pe care l-a ocupat în Spitalul Universitare de Urgență București, de șef al secției de Chirurgie, în condițiile în care conducerea spitalului nu parte numi un șef la această secție deoarece poziția a fost blocată de Sorin Oprescu înainte de a pleca din țară.

Chiar după ce a fost eliberat din închisoarea din Grecia, în cadrul unui interviu, Oprescu preciza că are încredere și că se va lupta pentru a nu primi o pedeapsă nemeritată. Fostul edil a mai adăugat atunci că știe foarte multe căi de atac și că nu își dorește să moară în închisoare, având în vedere problemele de sănătate pe care le are. În același timp, acesta preciza și că a fost acuzat pe nedrept.

”Contează faptul că judecătorii au fost duri, dar corecți şi pentru lucrul ăsta eu le mulțumesc. Am început să am foarte mare încredere că pot să mă lupt în continuare pentru că am primit o pedeapsă nemeritată. Da, mai există căi de atac şi ştiu că la vârsta mea şi la afecțiunile pe care le am probabil că mi s-ar aproba lucrurile astea după ce mor.