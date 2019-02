Soția a băgat divorț de fostul prezentator de la Antenă!

Divorț-șoc în showbiz-ul românesc! La 52 de ani, Ovidiu Cuncea, mustăciosul simpatic care apărea în diverse show-uri de televiziune, cunoscut mai ales ca partener al lui Dan Negru, a ajuns într-o situație uluitoare. În urmă cu doar câteva zile, soția fostului prezentator TV a înaintat acțiunea de divorț. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii de ultimă oră despre actorul care a luat calea credinței.(CITEȘTE ȘI: GINA PISTOL & SMILEY AU COMBINAT ÎN GRUP O STICLĂ DE WHISKY ÎNTR-O CAMERĂ RETRASĂ!)

Pe Ovidiu Cuncea, românii îl știu mai ales ca partener al lui Dan Negru la emisiunea „Ciao Darwin”. De câțiva ani, artistul a renunțat să mai apară pe micile ecrane, iar viața lui pare că s-a schimbat radical. Vedeta a luat și calea credinței și a devenit diacon la mai multe biserici din Capitală. (NU RATA, AICI: IMAGINI UNICE CU UNUL DINTRE CEI MAI DISCREȚI MULTIMILIONARI ROMÂNI)

A ales drumul Bisericii

”Soția mea mi-a zis «Vai, ce mult te-ai schimbat! Ești alt om!», dar mie mi se pare că sunt același om. Nu fac nimic în plus. Se întâmplă ceva în tine. Am făcut-o fiindcă așa am vrut, pentru inima mea. Vreau să fie dăruirea mea. N-am luat niciun leu de la Biserică, deoarece eu vreau să o fac pentru inima mea. Pentru Catedrala Mântuirii Neamului, le-am spus oamenilor să mai facem un gest”, mărturisea, în urmă cu câțiva ani, Ovidiu Cuncea, într-o emisiune TV.

Soția actorului a depus actele de divorț!

Din câte se pare, decizia pe care simpaticul actor a luat-o cu ceva vreme în urmă nu ar fi fost total pe placul partenerei sale de viață, Cristina. Și asta pentru că, în urmă cu câteva zile, femeia cu care Ovidiu Cuncea are o fată și un băiat, acum în vârstă de 20, respectiv 21 de ani, a decis să pună capăt mariajului.

Potrivit unor surse D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro), în data de 27 februarie, Cristina Cuncea a înaintat acțiunea de divorț la Judecătoria Sectorului 3 din București. (NU RATA, AICI: BOSSUL DE ODINIOARĂ AL CELEBRULUI „GRUP DE LA CLUJ” UMBLĂ UNDERCOVER CU DUSTER ŞI DIPLOMAT PE VECHI!)

Actor, prezentator TV, dar și diacon

Teatrul Naţional din Bucureşti, unde este actor, îi este lui Ovidiu Cuncea ca o doua casă. Ar fi putut să fie preot, pentru că a urmat cursurile Seminarului Teologic şi apoi ale Facultăţii de Teologie. Pasiunea lui de o viaţă este actoria, crede cu tărie că pentru a fi actor e nevoie de har, de un har asemănător cu cel de care e nevoie pentru a deveni preot.

”Meseria de actor este o meserie în care trebuie să arăţi şi partea diavolească. Aici începe problema meseriei. De-aici începe discuţia. Nu poţi să condamni un actor care se dezbracă pe scenă”, declara, la un moment dat, Ovidiu Cuncea.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)