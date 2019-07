Se anunță probleme în ”paradis” pentru Ilie Năstase! După ce, în urmă cu două zile, v-am arătat, AICI, că fostul număr 1 mondial ATP este atât de “calificat” încât a încercat să combine o bunăciune într-o parcare din Mamaia, Ioana Simion s-ar fi inflamat. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, detalii senzaționale. Cel de-al cincilea mariaj al lui Nasty ar fi în pericol! (CITEȘTE ȘI: CINE ESTE NOUL IUBIT MILIONAR AL SIMONEI HALEP. A SCOS-O LA O CINĂ (MAI MULT DECÂT) INTIMĂ! PRIMELE IMAGINI + AMĂNUNTE DE ULTIMĂ ORĂ)

D.A.S. (Departamentul de Anchete Speciale al Cancan.ro) a intrat în posesia unor informații uluitoare despre controversa care a zguduit relația dintre Ilie Năstase și Ioana Simion. (NU RATA, AICI: EX-UL OANEI ZĂVORANU S-A COMBINAT CU AVENTUROASA DOAMNĂ GÂRBEA!)

Potrivit unei surse D.A.S, categoria A, după ce site-ul nr.1 din România a prezentat modul inedit în care legenda vie a tenisului românesc a încercat să intre în grațiile unei superbe domnișoare, weekendul trecut, într-o parcare din Mamaia, Ioana Simion, femeia cu care celebrul Nasty s-a căsătorit în urmă cu câteva luni, ar fi tunat și fulgerat. Din câte se pare, cel de-al cincilea mariaj al lui Nasty ar fi în pericol să se destrame.

Femeia alături de care fostul număr 1 al lumii lasă impresia că trăiește a doua tinerețe ar fi avut un acces de furie după ce a văzut “escapada” soțului ei. După o ceartă de proporții, Ioana Simion i-ar fi spus lui Ilie Năstase că este hotărâtă să pună capăt mariajului. Femeia în brațele căreia Ilie Năstase și-a găsit fericirea după ce a ”rupt-o” cu Brigitte l-ar fi amenințat cu divorțul pe fostul mare jucător de tenis, dacă acesta nu renunță, pe viitor, la aureola de „mare cuceritor”. (VEZI ȘI: ANDREEA ANTONESCU I-A CERUT DIVORȚUL LA NOTAR SOȚULUI MILIONAR!)

De la ce a plecat disputa

Vă reamintim că, recent, Nasty a părut să profite de faptul că din peisaj lipsește Ioana Simion, femeia cu care s-a căsătorit în urmă cu câteva luni. Într-un mod aparte, Nasty a încercat să combine o superbă domnișoară. În timp ce vorbea la telefon, Nasty i-a dat târcoale tinerei care se pare că-i acaparase atenția. Ca un ”prădător feroce”, fostul mare tenismen și-a studiat “ținta” din cap până-n picioare. Ilie Năstase a demonstrat încă o dată, dacă mai era nevoie, că este calificat rău. Atunci când își propune ceva pare că nimic nu-i stă în cale. (NU RATA, AICI: IUBITA LUI LIVIU VÂRCIU ESTE GRAVIDĂ A DOUA OARĂ?! ”NE-AR PLĂCEA SĂ FIE BĂIEȚEL!”)

Cum a cunoscut-o pe Ioana

„Îmi dăduse numărul şi am întrebat-o din nou să văd dacă e acelaşi. Am vorbit la telefon. Trebuia să plec într-o vacanţă singur, în Italia, am întrebat-o dacă ar vrea să meargă cu mine şi a acceptat. Am stat vreo opt zile. Voiam să plecăm. A fost prima dată când ne-am cunoscut mai bine. Suntem pe aceeaşi linie. A venit exact când aveam nevoie de o persoană aşa. Să trec peste situaţia aia. Nu cred că a citit ea… era la Constanţa, îşi vedea de treaba ei. Bine că s-a întâmplat şi acum suntem bine. (…) Da, ne-am văzut la ziua Emei, au discutat puţin (n.r. Ioana şi Amalia). E bine că fetele mele chiar o iubesc pe Ioana”, a povestit Ilie Năstase.

