DJ Morris pare să fie “tradus” de proaspăta soție, Emilia, pe față! Focoasa brunetă s-ar fi întors la fostul partener, Cristian Hurmuzachi, cu care trăiește de 18 ani. Joi seară, cei doi au petrecut pe manele. CANCAN.RO vă prezintă dovada de netăgăduit. Avem imaginile care îl pot „devasta” pe DJ, după ce ar fi nimerit în centrul unui triunghi amoros, la doar câteva săptămâni de la cununia civilă.

Pe 17 decembrie 2021, DJ Morris, pe numele real Marius Iancu, s-a căsătorit cu Emilia. După Revelion, mai exact pe 7 ianuarie, tânăra a cerut, surprinzător, divorțul, iar, în februarie, artistul își arăta în continuare dragostea pentru femeia care l-a luat de soț.

“Suntem împreună de zece luni, dar am simțit că ea este sufletul meu pereche. Așa că nu am mai așteptat prea mult și am decis să ne căsătorim. Suntem potriviți unul pentru celălalt”, spunea, acum câteva zile, DJ Morris, potrivit fanatik.ro.

Emilia a depus actele de divorț la Judecătoria Sectorului 3

Însă, la momentul declarațiilor făcute de artist, DJ Morris se afla în divorț cu Emilia, actele fiind depuse la Judecătoria Sectorului 3, unde femeia are calitate de reclamant.

“Nu divorțează nimeni. Totul e OK”, a replicat DJ Morris.

Povestea pare demnă de Oscar și vă explicăm și de ce. Potrivit unor surse, Emilia, la scurt timp după ce s-a căsătorit cu DJ Morris, s-a întors la Cristian Hurmuzachi, bărbatul pe care l-ar fi părăsit pentru a începe o legătură amoroasă cu artistul. Și, pentru a-i demonstra că încă îl iubește, ar fi înaintat actele de divorț.

DJ Morris, părăsit de două ori: de Crăciun și de Dragobete

Cristian Hurmuzachi, un om de afaceri din Capitală, și Emilia au avut o relație „oficială” care durează de 18 ani, din care a rezultat inclusiv un băiat. Femeia l-a cunoscut pe DJ Morris anul trecut, pe Facebook. Ulterior, cei doi ar fi început o relație secretă, de care, într-un final, s-a aflat.

Între Cristian Hurmuzachi și Emilia ar fi urmat o ceartă mai serioasă. Femeia a părăsit domiciliul conjugal, iar, pe 17 decembrie, a făcut cununia civilă cu DJ Morris. Însă, după Crăciun, ar fi revenit la bărbatul pe care îl părăsise, căruia i-a transmis că și-a dat seama de greșeală. Ulterior, cei doi au reluat povestea de iubire. Însă, surpriză! Pe 22 februarie, Emilia l-a anunțat pe Cristian că nu mai divorțează de DJ Morris.

“Nu divorțez. Îl iubesc foarte mult pe Marius (n.r. DJ Morris), voi rămâne cu el”, a spus femeia.

Doar că, după Dragobete, Emilia l-ar fi părăsit din nou pe DJ Morris și ar fi revenit la Cristi, alături de care locuiește în prezent. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, și primele imagini cu foștii și… actualii parteneri.

Distracție de cinci stele la Lido, pe muzica lui Vali Vijelie

Joi seară, Cristian și Emilia au fost împreună la Lido, unde au luat masa și s-au distrat pe muzica lui Vali Vijelie, care, la momentul respectiv, susținea o reprezentație în restaurantul hotelului. În interior, cei doi s-au distrat la maximum și s-au comportat ca doi îndrăgostiți.

La masa lor s-au aflat mâncăruri alese și băuturi fine, iar buna dispoziție a fost la ea acasă. Soția lui DJ Morris a arătat o formă de invidiat alături de bărbatul cu care trăiește de 18 ani, semn că relația dintre ei ar fi reintrat pe făgașul normal.

Au părăsit localul împreună

Emilia și Cristian Hurmuzachi au părăsit zona puțin după ora 22:00, când, potrivit regulilor impuse de pandemie, localurile se închid. Au ieșit din hotel foarte relaxați și mulțumiți că au petrecut o seară de neuitat, pe manelele lui Vali Vijelie. Pe drumul până la mașină, omul de afaceri și-a luat partenera de gât și a sărutat-o, semn că legătura lor este una strânsă.

DJ Morris plănuiește nunta, în timp ce Emilia se distrează cu „ex”-ul?

De când ar fi fost lăsat, din nou, cu ochii în soare de Emilia, DJ Morris a susținut, pe unde a avut ocazia, inclusiv la o emisiune televizată, că este mai fericit ca oricând alături de soția lui și că, la vară, plănuiește să facă o nuntă mare, deși este în plin divorț. Imaginile realizate de CANCAN.RO au, însă, darul să-l contrazică.

“Urmează și nunta religioasă, și o petrecere așa cum se cuvine. Evenimentul va avea loc la vară, atunci când nu vor mai fi restricții. Sunt fericit și vreau să avem o familie în adevăratul sens al cuvântului așa că, atunci când va dori Dumnezeu, vor apărea și copiii pe care îi dorim amândoi, și eu, și Emilia”, spune DJ Morris.