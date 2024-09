George Simion a continuat seria dezvăluirilor din viața personală în partea a doua a interviului realizat în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Liderul partidului AUR a povestit despre pactul făcut cu Ilinca, femeia care l-a făcut între timp tată, chiar înainte de căsătorie, și ne-a vorbit deschis despre lucrurile cu adevărat valoroase pentru familia lui. Politicianul ne-a povestit, de asemenea, că nu se desparte de un ceas în ediție limitată, a cărui valoare de piață este sub 1000 de euro.

George Simion consideră că intrarea Ilincăi în viața lui a fost de bun augur și nu s-a sfiit să îi facă o declarație în mod public. “Eu o iubesc pe Pitica asta și m-a ajutat mult relația cu ea”, este convins candidatul la prezidențiale.

Cum au sărbătorit George Simion și soția nunta de bumbac

CANCAN.RO: Cum au fost cei doi ani care au trecut de la căsătorie?

Ilinca Simion: Nici nu știu când au trecut acești doi ani.

George Simion: Frumoși, intenși. Mă feream, erau preconcepțiile de căsătorie, de felul în care te înțelegi cu consoarta și mi-au fost spulberate. Chiar sunt bucuros de faptul că a acceptat Ilinca să-mi fie soție, chiar suntem bucuroși de anii aceștia. Chiar au fost minunați.

Ilinca Simion: Dar au trecut prea repede pentru mine. Așa îi simt. Mi se pare că totul într-o clipă, adică am nevoie de mai mult.

CANCAN.RO: Ați marcat în vreun fel acest eveniment? Poate o cină romantică, o vacanță?

Ilinca Simion: Nu facem cine romantice, noi suntem cu prietenii. Dacă avem prietenii lângă noi suntem bine și asta am și făcut. Am ieșit împreună cu prietenii. La 2 ani se spune că e nunta de bumbac și atunci am primit față de masă, halat, lenjerie de pat, adică tot pe tradiții.

George Simion: Eram obosit, venisem din Mexic și din Belgrad, am avut o conferință internațională de partid, o întâlnire cu prim ministrul Serbiei și liderii românilor din Voivodina și venisem obosit în București. Dar totuși am găsit puteri și ne-am organizat, am chemat câțiva preteni și am ieșit împreună cu ei pe 27 august.

CANCAN.RO: Cum gestionați atenția pe care o primiți din partea admiratoarelor? A fost vreodată un subiect delicat? Te-a deranjat?

Ilinca Simion: Nu. Eu sunt conștientă că George se întâlnește sau vorbește sau este complimentat de atâtea femei: doamne, domnișoare, dar nu am niciun fel de problemă că e un bărbat frumos, normal. Eu știu că ce e al meu e al meu. Nu am avut niciodată frica asta.

George Simion: „I-am zis de la început, de când am hotărât să ne căsătorim, că Ilinca rămâne în afara vieții politice”

CANCAN.RO: Te gândești să intri în politică? Să ai o funcție la un moment dat?

Ilinca Simion: Nu vreau să mai aud de funcții. În ultima perioadă, de când cu alegerile astea, toată lumea accede la a avea o funcție. Nu, nu e pentru mine!

George Simion: I-am zis de la început, de când am hotărât să ne căsătorim, că Ilinca rămâne în afara vieții politice și nu se va implica în ea. Și asta am și făcut. Unii își angajează soțiile, eu am insistat ca să nu existe nicio legătură cu viața politică, cu aceste proiecte din funcțiile publice pe care le ocup. Cu partea feminină o rezolvăm ușor: de instagramul meu se ocupă Ilinca. Deci nu avem probleme aici, dacă îmi trimite cineva mai multe inimioare decât e cazul.

Ilinca Simion: Are voie să trimită inimioare, nu e nicio problema cu asta.

CANCAN.RO: Care este cea mai mare calitate, dar și defect pe care îl are celălalt?

Ilinca Simion: George este corect. Întotdeauna.

CANCAN.RO: Și defect?

Ilinca Simion: Se enervează puțin cam repede uneori și din cauza presiunii și din cauza volumului de muncă, pe care îl are acum. E mai bine să îl lași să își facă drumul liniștit decât să pui presiune sau să începi să vorbești peste el sau să vorbești mult.

CANCAN.RO: Ai învățat să gestionezi foarte bine momentele astea.

Ilinca Simion: Am avut noroc că am fost dinainte, că poate dacă nu aș fi fost dinainte, cu siguranță nu aș fi știut să le gestionez. E nevoie când un bărbat de genul lui George și implicat în viața politică la nivelul acesta are foarte multe acțiuni, are foarte multe întâlniri cu persoane și atunci el e foarte încărcat cu multe chestii. Nu poți să vii să-i zici: ce mănânci azi? Dar nu mi-ai zis ce mănânci! Dar vrei cartofi sau vrei piure? De care? Și atunci eu îmi iau singură deciziile și lui îi place.

George Simion: Ilinca este prea cochetă, meticuloasă, ajungem la 1 noaptea acasă, ea tot rămâne și aranjează totul încât să fie perfect aranjat, curat, pe când eu sunt opusul, adică din lipsă de timp las totul vraiște. Ea lasă lucrurile aranjate, ăsta este, de multe ori, și un defect, dar și o calitate.

CANCAN.RO: Ați avut vreun moment, pe care l-am simțit că a fost mai delicat în periaoda de când sunteți împreună? Poate au fost anumite discuții, poate ați interpretat greșit anumite lucruri sau gesturi?

George Simion: Da, normal, ca în fiecare cuplu.

CANCAN.RO: Care este persoana care lasă de la ea ca să se reinstaleze armonia?

Ilinca Simion: Cred că amândoi.

George Simion: În fiecare cuplu există neînțelegeri, la noi nu au fost niște neînțelegeri semnificative, au fost niște chestiuni venite din lipsa de timp. În momentul când nu ai timp, nu comunici, nu înțelegi exact ce are celălalt în cap, că nu ajungi să vezi cauza. Graba strică treaba.

CANCAN.RO: Ești o femeie frumoasă. Ai vreun truc de beauty? Vreo rutină rapidă?

Ilinca Simion: Sunt gata – păr și machiaj – în jumătate de ora.

George Simion: Ceea ce e foarte bine. Repet: eu aveam o temere legată de femei și de felul în care înțeleg timpul și te cerți cu ele, dar Ilinca este în limite rezonabile, ceea ce este surprinzător.

CANCAN.RO: Dar la shopping cum este situația? Femeile se uită la multe lucruri, petrec destul timp în magazine?

George Simion: E simplu. Ilinca cumpără rapid și când nu cumpără rapid nu merge cu mine. Nu am timp de shopping, se duce singură, a fost zilele trecute.

Ilinca Simion: Mă duc singură sau cu prietenele sau cu bebe după mine, adică nu am nicio problemă.

George Simion: A stat vreo 3-4 ore cred. Eu nu eram acasă și foarte bine că a fost 4 ore.

Ilinca Simion: 4 ore dintre care am și stat cu fetele, adică am mai vorbit.

George Simion: A cumpărat o grămadă de hăinuțe pentru bebe.

Ilinca Simion: Pentru bebe și pentru George în special. Pentru mine uit uneori să-mi iau, pentru că văd atâtea pentru bebe.

George Simion: „Sunt doar 200 de ceasuri și mi-a fost dăruit de cineva, e undeva la 4500 lei”

CANCAN.RO: Vă plac hainele de firmă? Ce preferințe aveți?

George Simion: Nu, chiar am glumit. Toți au ceasuri de 20.000 – 30.000 de euro, al meu e de plastic, dar are o însemnătate. E făcut la bicentenarul revoluției lui Tudor Vladimirescu. Sunt doar 200 de ceasuri și mi-a fost dăruit de cineva, e undeva la 4500 lei. Nu țiuie la controlul de la aeroport. Pot să stau cu el pe mână.

CANCAN.RO: Ce alte accesorii și pe care le prețuiți, nu neapărat din punct de vedere al valorii financiare? Poate vă amintesc de anumite persoane sau de anumite momente din viață.

Ilinca Simion: Da, lucruri de la nuntă, pe care le-am păstrat. Cerceluși și alte lucruri pe care le-am primit de la nașele mele, cam atât, adică nu avem lucruri de valoare. Și tabloul din casă, cu noi noi de la nuntă.

George Simion: Tabloul ni l-a dăruit cineva. Eu am 99 la sută dintre ocazii la sacou o insignă cu harta României. Acum nu o am, asta e 1 la sută, pentru că nu am apucat dimineață.

CANCAN.RO: Obișnuiești să te implici în consilierea din punct de vedere vestimentar a soțului? Îți pui amprenta sau ați apelat la un stilist?

George Simion: Nu avem noi nici timp, nici bani de stilist. Ea îmi face părul, de exemplu.

Ilinca Simion: Dimineața, da.

George Simion: Mi-l fac și eu, dar nu iese atât de bine. Eu nu sunt un om care să dea atenție la detalii, dar am învățat că aspectul contează foarte mult și din punctul acesta de vedere Ilinca nu că doar se implică, are un impact puternic asupra aspectului meu și mi se pare bine pentru mine.

George Simion: „Eu o iubesc pe Pitica asta și m-a ajutat mult relația cu ea”

CANCAN.RO: Ce a învățat fiecare de la celălalt? Cum v-a schimbat relația? Fiecare are propriile tabieturi, iar conviețuirea devine un dans. Între voi există și diferență de vârstă de 11 ani.

Ilinca Simion: Da, nu se sesizează cred că la noi diferența de vârstă. Pur și simplu nu simt că există o diferență de vârstă. Ideea este că de la George am învățat să fiu cumpătată. Postam, mergeam oriunde, nu aveam nicio problemă. Trebuie să fii cumpătat în orice faci.

George Simion: Eu o iubesc pe Pitica asta și m-a ajutat mult relația cu ea. Eram mai posomorât, îndârjit, atent la ale mele și ea reușește mereu să mă scoată din starea asta și să îmi fie alături. Referitor la venirea unui bebe în viața noastră și relația noastră și căsătoria noastră mi-a dat putere și m-a echilibrat și cred că asta ar trebui să fie o relație sănătoasă pentru fiecare. Asta înseamnă relația cu cineva: echilibru, stabilitate, calci altfel.

