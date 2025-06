Soția lui Ilie Năstase, dezvăluiri despre PARTAJ după ce a depus actele de divorț: ”M-a terorizat psihic!”

După o căsnicie de cinci ani, Ioana și Ilie Năstase divorțează. Zilele trecute, bruneta a depus actele de divorț la Judecătoria Constanța, iar acum a făcut noi declarații despre motivele ce au împins-o să facă asta, dar a vorbit și despre partaj. Cu ce vrea să se alegă după mariajul cu fostul tenismen?

Așa cum spuneam, Ioana și Ilie Năstase se pregătesc să își încheie oficial mariajul. Bruneta a depus actele de divorț la Judecătoria Constanța. De menționat este și faptul că Ioana Năstase nu se află la prima încercare de acest fel, însă până acum au reușit să revină rapid la sentimente mai bune, iar Ioana a retras de mai multe ori cererile de divorț. Însă, de această dată totul pare definitiv.

(CITEȘTE ȘI: ILIE NĂSTASE RUPE TĂCEREA DUPĂ CE IOANA, SOȚIA LUI, A DEPUS ACTELE DE DIVORȚ: „NOI SUNTEM…”)

În timp ce Ilie Năstase pare că habar nu are despre divorț și spune că încă formează un cuplu cu bruneta, Ioana face noi dezvăluiri surprinzătoare. Aceasta pare că s-a săturat să mai fie în preajma fostului sportiv și vrea să scape cât mai repede din acest mariaj.

Mai mult, Ioana Năstase spune că este terorizată de fostul tenismen și că tot ce își dorește să obțină acum este liniștea sa. Nu este interesată de partaj, nu vrea să se alegă cu nimic de pe urma mariajului cu Ilie Năstase, vrea doar să scape de calvar.

„Nu sunt o femeie geloasă. Nu m-a deranjat nicio poză, așa cum s-a scris. Nimeni nu știe ce am trăit eu. Totul, poate, pare perfect din exterior, dar numai eu știu ce am trăit. Eu, familia, chiar și vecinii. El m-a urmărit și când am fost la notar. Știe de divorț. Știe că voiam să divorțăm de ceva timp.

De asemenea, Ioana Năstase a vrut să divorțeze și în urmă cu câteva luni, iar atunci a mers la un notar pentru a rupe căsnicia. Însă, Ilie Năstase nu s-a prezentat. A încercat să îi mai de o șansă, însă spune că a fost „terorizată psihic” de el, iar acum este hotărâtă, a pus piciorul în prag și nu vrea să mai audă de o posibilă împăcare.

„L-am mai făcut și în urmă cu câteva luni, la notar, că nu am vrut să se știe, am vrut să fie așa, mai discret un pic, doar că Ilie a refuzat să se prezinte. Acum, am hotărât, deoarece vreo 3-4 zile m-a torturat psihic în fiecare seară și nu am mai rezistat și atunci am intentat actele de divorț”, a mai spus Ioana Năstase, la Un show păcătos.