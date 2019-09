Alice Cavaleru, actuala soție a lui Vladimir Drăghia, a pierdut “partajul” cu ex-ul. Miza era o avere colosală, mai exact șapte apartamente, aflate într-un imobil de lux, pe care tânăra l-ar fi construit alături de ex-partenerul ei, Răzvan Cocea. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, toate detaliile.

Pe 21 ianuarie 2019, Alice Cavaleru a înregistrat la Judecătoria Sectorului 1 un dosar împotriva fostului soț, Răzvan Cocea, ce a avut ca obiect partajul bunurilor comune și lichidarea regimului matrimonial.

La momentul respectiv, actuala parteneră de viață a lui Vladimir Drăghia ar fi susținut în fața magistraților faptul că în timpul mariajului pe care l-a avut cu Răzvan Cocea a construit împreună cu acesta un imobil, care a fost partajat în 7 apartamente, din care 6 au fost vândute, iar sumele obținute au fost încasate de fostul soț.

Alice Cavaleru a solicitat instanței să-i acorde cota cuvenită din apartamentul pe care fostul ei soț îl deține în imobilul respectiv și jumătate din suma pe care acesta a încasat-o din vânzarea celor 6 apartamente.

Lovitură cruntă primită de Alice Cavaleru

După mai multe termene, magistrații au ajuns la un verdict. Care nu este, cu siguranță, deloc pe placul soției lui Vladimir Drăghia.

“Respinge cererea formulată de petenta Neacșu Cavaleru Maria Alice de acordare a ajutorului public judiciar ca rămasă fără obiect”, au decis magistrații de la Judecătoria Sectorului 1, conform informațiilor obținute de CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România.

Decizia nu o satisface deloc pe Alice Cavaleru, care spera să intre în posesia banilor care, consideră ea, i s-ar fi cuvenit. De precizat că soția lui Vladimir Drăghia a divorțat de fostul partener la notar, în urmă cu mai mulți ani, în termeni amiabili. Ulterior, a izbucnit între ei un conflict, s-a ajuns la proces, pe care tânăra, din păcate pentru ea, l-a pierdut.

A vrut să renunțe la proces!

Interesant este faptul că, la scurt timp după deschiderea procesului, Alice Cavaleru a depus o cerere din care rezulta faptul că dorește să renunțe la judecarea cauzei întrucât nu dispune de disponibilități bănești pentru achitarea taxei de timbru.

”Respinge excepția netimbrării acțiunii invocată de pârâtul C__ R___. În baza art. 406 cod procedură civilă ia act de renunțarea la cererea formulată de reclamanta N___ – C___ M__ – A__ , CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul procesual a__ la Societatea Civilă Profesională de Avocați D_ T__ & Asociații din mun. București, Calea Griviței, nr. 54, sector 1 împotriva pârâtului C__ R___ , CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul in mun. B___ ș ti, _________. 41, ____, sector 1 , cu domiciliul procesual a__ la Cabinet de avocat Manzini I. C___ din mun. București, ________, nr. 8, sector 1 . Respinge cererea pârâtului de acordare a cheltuielilor de judecată. Cu drept de recurs în termen de 30 zile de la comunicare”, se arăta în decizia magistraților.

Este căsătorită cu Vladimir Drăghia

Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia formează o familie fericită, admirată de foarte mulți. Trăiesc la superlativ povestea de dragoste și se dedică pe de-a-ntregul fetiței lor, Zora.

”Alice a rămas însărcinată la trei luni după ce ne-am cunoscut. Nu a fost o sarcină planificată, dar nici accidentală. În momentul în care Alice a intrat în viața mea, mi-am dat seama că așa arată femeia cu care vreau să fiu, femeia cu care vreau să fac cel puțin un copil. Am avut mare noroc că am cunoscut-o”, declara, în urmă cu ceva timp, Vladimir Drăghia.

