Vladimir Drăghia și Giani Kiriță vor fi noii antrenori în cel de-al treilea sezon al show-ului Exatlon

Vladimir Draghia si Giani Kirita vor fi antrenori in cel de-al treilea sezon al reality show-ului fenomen„Exatlon”, difuzat de sambata pana marti, de la ora 20:00, la Kanal D. Fostii coechipieri vor fi alaturi de concurenti in cea mai dramatica si frumoasa competitie a vietii lor, ii vor ghida pe acestia in drumul spre victorie si ii vor sustine in toate incercarile prin care vor trece.

„Sunt magulit de noua postura pe care o am in acest sezon. Voi incerca sa ajut echipa sa aiba o experienta cat mai placuta acolo. Indrumarile nu vor fi legate doar de trasee. Le voi impartasi din experienta mea din primul sezon, voi face tot posibilul ca fiecare membru al echipei mele sa se poata intoarce acasa castigator”, a declarat Vladimir Draghia.

Daca Vladimir a acumulat o experienta uriasa in calitate de concurent, ajungand chiar sa castige trofeul „Exatlon”, in primul sezon, Giani Kirita a trecut deja si prin experienta de antrenor.

„Cu siguranta, experienta dobandita in cel de-al doilea sezon ma va ajuta acum. Am avut de lucru, am nimerit atunci intr-o perioada dificila a echipei. Ce pot sa spun este ca sunt un profesionist si ma voi dedica total, si acum, echipei mele. Referitor la Vladimir, e interesant ce se intampla. Noi eram dusmani inainte de primul sezon , in timpul show-ului am devenit prieteni, iar acum ne intoarcem in Republica Dominicana pe pozitii rivale. Iar eu nu am prieten in teren” , a declarat Giani Kirita.

Vladimir Drăghia nu-l vede pe Giani Kiriță un rival

Vladimir Draghia spune ca nu se va raporta la Giani ca la un rival. Cerebral si hotarat sa castige, detinatorul trofelui primului sezon isi va urmari obiectivele cu tenacitate si echilibru.

„ Asa cum am facut si in primul sezon, ma voi concentra la ceea ce voi face eu, nu la capra vecinului. Nu il vad pe Giani ca pe un rival. Nu am rivali acolo, am obiective. Iar pentru indeplinirea obiectivelor nu consider ca trebuie sa imi elimin rivalii, ci ca trebuie sa fiu eu mai bun, trebuie sa ii ajut pe cei din echipa mea sa fie mai buni decat ei insisi, zi de zi. Cam asa cred ca se castiga sanatos un concurs”, a adaugat Vladimir Draghia.

Celor doi antrenori le revine misiunea dificila si nobila de a-si coagula echipele, de a le motiva, mai ales in momente de cumpana, si de a le insufla incredere. Calatoria impresionanta a depasirii limitelor prin care vor trece cei 20 de concurenti va deveni si calatoria lor, una presarata, ca si pana acum, cu slabiciuni firesti, ambitii uriase, sacrificii, dovezi impresionante de prietenie si fairplay.