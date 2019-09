Remus Truică aproape că numără pe degete zilele până când iubita lui, Diana Câțu, va aduce pe lume încă un moștenitor! Celebrul milionar și-a scos partenera de viață la o plimbare relaxantă la malul mării, lângă valurile care ”mângâie” nisipul la Mamaia. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă imaginile, în exclusivitate.

Celebrul Remus Truică și iubita lui, Diana Câțu, au împreună un băiețel, dar nu mai e mult până când familia omului de afaceri se va mări. Diana numără zilele până când va da din nou viață, dar asta nu o împiedică să se bucure de ultimele secvențe ale verii. Milionarul și tânăra au făcut o escapadă de câteva zile la Mamaia, pentru a se bucura de mare și de razele soarelui. Soare încă în ”puteri”. (CITEȘTE ȘI: ULTIMA ORĂ! SOȚIA MILIONARULUI ROMÂN A RĂMAS (DIN NOU) ÎNSĂRCINATĂ! PRIMELE IMAGINI CU GRAVIDUȚA)

Briză perfectă, valuri fine

Cei doi au ales o renumită plajă din exclusivista stațiune, unde s-au relaxat. Briza e perfectă pentru o femeie care-și face planuri mărețe, dar și pentru iubitul care o ține ca-n palme. Cei doi nu au stat deloc tolăniți în șezlonguri, deși le-au închiriat, ci au preferat, de regulă, să se plimbe chiar în ”buza” nisipului, acolo unde valurile ”sparte” le-au lovit fin gleznele. Remus Truică, la bustul gol, Diana Câțu, cu o rochie albă care i-a scos în evidență burtica de graviduță… La pas, cei doi și-au făcut planuri, sub razele soarelui, bătuți de briza mării. Una calmă, care nu le-a tulburat gândurile.

Remus Truică, aniversare cu Patricia Kaas

După un mariaj de 10 ani, Remus Truică a divorţat de soția sa, Irina, cu care are două fetițe. Aventura sa cu celebra Patricia Kaas a ținut prima pagină a ziarelor. În urmă cu opt ani, exploda bomba în showbiz-ul autohton. Remus Truică și-a serbat aniversarea a 41 de ani cu o mega-petrecere, la care invitatul-surpriză a fost Patricia Kaas.

Apoi, între cei doi ar fi fost mai mult decât o prietenie. Chiar celebra artistă avea să facă dezvăluiri picante, într-o carte autobiografică, “L’ombre de ma voix”. Iată ce a scris artista franțuzoaică despre Remus Truică, doar că nu-i amintește numele. (NU RATA: REMUS TRUICĂ, ”MÂNA DREAPTĂ” A FOSTULUI PRIM-MINISTRU, S-A DISTRAT LA NUBA BEACH CU 100.000 € LA EL!)

“Gazda vorbeşte perfect franceza, germana şi engleza, bineînţeles. Ştie multe lucruri despre mine şi mă devorează din ochi. Eu remarc mai ales femeia tânără şi frumoasă care stă lângă el, soţia sa. Pare un pic absentă, ca şi când s-ar simţi jenată că stă cu noi. (…) A doua zi dimineaţa, vine personal să mă ia de la hotel, la bordul unui bolid roşu. Traseul în viteză va fi ocazia unei veritabile declaraţii de dragoste”. “Amantul meu devine un fapt cotidian. Ştie să facă dragoste şi are întotdeauna mii de poveşti să-mi spună”, a scris artista în cartea sa. Remus Truică avea să se despartă, însă, de soția lui.

„Eu nu văd decât genele lui lungi, pielea lui mată și zâmbetul seducător. Face bine dragoste. … Odată cu venirea toamnei, iată și sfârșitul poveștii mele de iubire. Am fost păcălită. Rămâne cu soția lui. Nu mai scrie. Nu mai sună. Ce idioată am fost! Dar nu! Nu! Am dreptul să trăiesc, să visez, să mă înșel. Sunt decepționată, dar am trăit un vârtej ciudat”, a mai povestit cântăreața.

Anunțul pe care Remus Truică l-a făcut după cinci ani de judecată

Relația cu Patricia Kaas ar fi dus la divorțul omului de afaceri. Cinci ani a durat disputa cu soția prin tribunal, iar, la final, fostul șef de cabinet al lui Adrian Năstase avea să răsufle ușurat.

”Cinci ani fără o lună. Atât de mult a durat. Dar s-a terminat, în sfârşit. Am contestat în permanenţă competenţa franceză în a soluţiona divorţul a doi cetăţeni români, născuţi şi căsătoriţi în România, având doi copii născuţi şi crescuţi în România. Am fost condamnat de instanţele româneşti pentru «răpire internațională de copii». În sensul că am răpit fetiţele mele, dintr-o insulă din Caraibe, unde au locuit cu mama lor circa două luni şi le-am adus acasă, la Snagov, unde au trăit şapte ani non-stop (fac o paranteză, spunând că mă bucur extraordinar de mult pentru decizia instanţelor în ceea ce o priveşte pe d-na Anamaria Nedelcu. O ţară trebuie să-şi apere cetăţenii !)”, declara Remus Truică, după pronunțarea divorțului. (VEZI AICI: “FRATELE” LUI GIGI BECALI & SOȚIA, APARIȚIE DE PESTE 500.000 € LA PIAȚĂ)

”Pe data de 17 iunie 2011 am intrat, pentru prima dată în viaţă, într-o sală de Tribunal. Eram chemat de către fosta mea soţie, printr-o cerere de divorţ. Se petrecea în partea franceză a insulei St. Martin. Nu pot descrie niciodată turbulenţa acelor momente. Perioada februarie 2011 – începutul lui 2014 a fost cea mai urâtă perioadă din viaţa mea. Uitându-mă acum înapoi, nu mă regăsesc acolo, mi se pare că nu eu am trăit acele momente. A fost îngrozitor ! Fosta mea soţie a deschis atunci, în iunie 2011, şirul unei lungi relaţii între mine şi sălile de judecată. Zeci de plângeri penale, denunţuri, procese civile de toate felurile – în total peste 100 de acţiuni. Nu îmi venea să cred că, aproape săptămânal, primeam câte o nouă citaţie. Toate acestea cumulat cu sutele de articole în care «fosta» mă descria în cel mai epic mod cu putinţă. Am fost trecut prin toate – de la violenţă la amantlîcuri, de la pierderi de sarcină la boli venerice, de la răpire internaţională de copii la cereri pentru decăderea mea din drepturile părinteşti. Sincer, atâta mizerie nu am crezut că pot trăi.

Dar, iată că după cinci ani, pe terenul de joc ales de dânsa şi puternic contestat de către mine, am scăpat. Pot spune că decizia judecatorului din Basse Terre este una înţeleaptă, îndreptată în special spre interesul copiilor mei. Datorită faptului că nu pot ieşi din casă, deocamdată, judecătorul a stabilit reşedinţa copiilor la mamă. Din lectura deciziei, atât eu cât şi avocatul meu francez bănuim că reşedinţa copiilor ar fi putut fi uşor stabilită la tată, în România, dacă nu mă confruntam în această perioadă cu acest tip de restrângere a libertăţii mele. (Dar înţeleg situaţia în care mă aflu – eu şi alţi 23 de inculpati. Nimic nu este prea mult atunci când numărul doi în stat «trebuie» prins în chingile penalului…). Sper ca viaţa copiilor mei, a bunicilor lor, a mea, să reintre în normalitate. Acum, fetiţele mele vor putea veni în ţară lor şi îşi vor revedea bunicii, verişoara, celelalte rude”, a completat Remus Truică.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)