Ultima oră! Soția milionarului român a rămas (din nou) însărcinată! Primele imagini cu graviduța

Familia milionarului Remus Truică se mărește cu încă un moștenitor. Diana Câțu este pe ultima sută de metri cu sarcina, iar CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă primele imagini cu burtica de graviduță a iubitei celebrului om de afaceri.

Remus Truică a dat azurul de odinioară al Caraibelor pe momente de relaxare la Snagov, acolo unde deține un adevărat imperiu. Diana Câțu l-a cunoscut pe Remus Truică pe vremea când lucra în Parlament și a reușit să-l așeze pe fostul șef de cabinet al premierului la casa lui. Ce-i drept, nu și-au pus încă pirostriile, dar… Diana a primit un inel de logodnă, i-a dăruit un băiețel omului de afaceri și… urmează să-l facă tătic pentru a patra oară.

Diana Câțu este însărcinată pentru a doua oară cu Remus Truică, iar CANCAN.RO, SITE-UL NUMĂRUL 1 DIN ROMÂNIA, a obținut imagini cu burtica de graviduță a frumoasei oltence. Milionarul și iubita lui au profitat de vremea călduroasă și au ieșit la o plimbare cu barca pe lacul Snagov.

Cei doi erau îmbrăcați casual. Remus Truică a optat pentru o pereche de pantaloni scurți, un tricou și o șapcă, iar Diana s-a îmbrăcat într-o rochie roșie în dungi, care i-a evidențiat burtica de graviduță. Nu erau singuri, ci împreună cu câțiva prieteni, cu care s-au plimbat și relaxat pe lacul Snagov.

Remus Truică, aniversare cu Patricia Kaas

După un mariaj de 10 ani, Truică a divorţat de soția sa Irina, cu care are două fetițe. Aventura sa cu celebra Patricia Kaas a ținut prima pagină a ziarelor. În urmă cu opt ani, exploda bomba în showbiz-ul autohton. Remus Truică și-a serbat aniversarea a 41 de ani cu o mega-petrecere, la care invitatul-surpriză a fost Patricia Kaas.

Apoi, între cei doi ar fi fost mai mult decât o prietenie. Chiar celebra artistă avea să facă dezvăluiri picante, într-o carte autobiografică, “L’ombre de ma voix”. Iată ce a scris artista franțuzoaică despre Remus Truică, doar că nu-i amintește numele. (CITEȘTE ȘI: REMUS TRUICĂ, ”MÂNA DREAPTĂ” A FOSTULUI PRIM-MINISTRU, S-A DISTRAT LA NUBA BEACH CU 100.000 € LA EL!)

“Gazda vorbeşte perfect franceza, germana şi engleza, bineînţeles. Ştie multe lucruri despre mine şi mă devorează din ochi. Eu remarc mai ales femeia tânără şi frumoasă care stă lângă el, soţia sa. Pare un pic absentă, ca şi când s-ar simţi jenată că stă cu noi. (…) A doua zi dimineaţa, vine personal să mă ia de la hotel, la bordul unui bolid roşu. Traseul în viteză va fi ocazia unei veritabile declaraţii de dragoste”. “Amantul meu devine un fapt cotidian. Ştie să facă dragoste şi are întotdeauna mii de poveşti să-mi spună”, a scris artista în cartea sa. Doar că Remus Truică avea să se despartă de soția lui.

„Eu nu văd decât genele lui lungi, pielea lui mată și zâmbetul seducător. Face bine dragoste. … Odată cu venirea toamnei, iată și sfârșitul poveștii mele de iubire. Am fost păcălită. Rămâne cu soția lui. Nu mai scrie. Nu mai sună. Ce idioată am fost! Dar nu! Nu! Am dreptul să trăiesc, să visez, să mă înșel. Sunt decepționată, dar am trăit un vârtej ciudat”, a mai povestit cântăreața.

