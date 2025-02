Soția unui cunoscut artist din România a ajuns la 211 de ore fără mâncare. ATENȚIE! Nu exagerați cu postul negru

Soția unui cunoscut artist de la noi din țară nu a mâncat timp de 211 ore! Îi ține la curent pe urmăritorii ei de pe rețelele de socializare cu privire la proces și a mărturisit cum se simte! Iată ce mesaje a transmis în mediul online!



Tot mai multe vedete din România au început să țină post negru. Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că de data aceasta este vorba despre Sienna, soția lui Radu Sîrbu, fost membru al trupei O-Zone. Ea a stat fără mâncare timp de 211 ore!

Sienna este foarte activă pe rețelele de socializare, motiv pentru care le-a mărturisit urmăritorilor ei că a reușit să slăbească peste 3 kilograme, iar motivul ar fi eliminarea apei, dar și a glicogenului.

„Cât am slăbit în cele 211 de ore fără mâncare? În general, consider că atât greutatea, cât și vârsta sunt doar niște numere. Am văzut persoane de aceeași vârstă și cu aceeași greutate care arată complet diferit. Cu toate acestea, pentru că am primit sute de întrebări legate de kilograme, am decis să urc pe cântar special pentru voi Așa cum se observă, pierderea de puțin peste 3 kg în timpul postului se datorează în mare parte eliminării apei și a glicogenului, deci nu este atât de semnificativă. Efectul real de slăbire vine mai ales din reducerea inflamațiilor din corp. Postul poate fi o metodă de slăbit, dar consider că acesta este mai degrabă un beneficiu suplimentar, deoarece un corp sănătos nu reține surplusuri inutile. Suntem creați pentru mișcare, pentru vânat, alergat, iar kilogramele în plus ne îngreunează. Atunci când intrăm în modul de supraviețuire, primul lucru de care corpul se eliberează este grăsimea în exces. Acest proces se numește cetoza, adică arderea propriilor depozite de grăsime”, a scris Sianna pe Instagram.