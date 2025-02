Soțul Ancăi Molnar a primit un nou semn divin după moartea make-up artistului: ”Am lăsat paharul în mașină și...”

Claudiu Molnar trăiește cu durere în suflet de când aleasa inimii lui s-a stins din viață. Ce semn divin a primit din partea Ancăi Molnar! Nu este pentru prima oară când vede simbolul iubirii după decesul make-up artistei.

După o luptă grea cu cancerul, Anca Molnar s-a stins din viață, iar familia ei a suferit alături de ea, sperând până în ultima clipă că va fi învingătoare. Chiar dacă timpul a trecut, durerea este la fel în sufletul lui Claudiu și a fiului lor.

Claudiu Molnar a primit din nou un semn din partea soției sale, un mesaj divin care l-a emoționat profund și care i-a adus un strop de lumină într-o perioadă de mare suferință. După ce a băut câteva guri de cafea dintr-un pahar pe care l-a lăsat în mașină, soțul Ancăi Molnar a observat pe capac două inimi formate din pete de cafea. Inițial, cele două erau separate, dar după aproximativ două ore s-au unit într-una singură, mai mare.

„Mi-au apărut pe capacul de la cafea două inimi, după ce am băut câteva guri. Am lăsat paharul în mașină vreo două ore și cele două s-au transformat într-o inimă mare”, a transmis Claudiu Molnar pe rețelele de socializare.

Citește și: Soțul Ancăi Molnar, apel către internauți la 7 luni de la moartea make-up artistului: ”Am nevoie de ajutor”

Nu este pentru prima dată când Claudiu Molnar a primit semne din partea Ancăi. Spunem asta pentru că unul dintre cele mai emoționante a avut loc chiar în prima zi după decesul ei. În timp ce se afla la casa funerară, sora make-up artistei i-a trimis o fotografie în care fitilul lumânării, căzut în ceară, a format o inimă perfectă.

„Îi plăcea foarte mult cafeaua în ultimul timp. Cred că de aici am și foarte multe semne pe cafele de la ea. E o legătură foarte puternică între noi. Eu din prima zi, de când Anca a plecat, la câteva ore deja am primit semne de la ea. Nu doar eu am primit. Toți prietenii noștri apropiați au primit semne de la Anca. În prima zi, eu am aprins acasă o lumânare, în dormitor. Anca, dimineață la 5:30 a plecat dintre noi, și eu la ora 10:00 trebuia să merg la casa funerară. În timp ce eram acolo, sora Ancăi, care era acasă cu Patrick, mi-a spus că s-a dus să verifice lumânarea dacă mai arde și mi-a trimis poză cu ce a găsit în lumânare. În lumânare, fitilul cum a ars era căzut în ceară și s-a format o inimă perfectă”, a povestit Claudiu Molnar în cadrul emisiunii „În Oglindă”.