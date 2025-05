Speranță în tragedia lui Ganea! Mitică Dragomir, veste de ultimă oră despre fiul fostului fotbalist, internat în stare gravă: ”Am auzit că este mai bine!”

Durerea copleșitoare prin care trece familia lui Ionel Ganea începe să fie înlocuită, încet, de speranță. Micuțul Alexandru, fiul fostului internațional, rănit grav în accidentul rutier din 9 mai, ar începe să răspundă la tratament. Deși medicii rămân precauți în privința evoluției, veștile obținute de CANCAN.RO aduc un strop de lumină într-un moment în care întreaga familie, dar și cei care le sunt aproape, se roagă neîncetat pentru sănătatea lui!

Ionel Ganea și soția lui trec prin cele mai grele momente din viața lor, după accidentul cumplit în care a fost rănit grav fiul lor de doar 2 ani, Alexandru. Deși durerea este copleșitoare, o rază de speranță pare să apară: băiețelul ar da semne că răspunde la tratamentele medicale, spun apropiați ai familiei.

Cu toate acestea, cadrele medicale de la Spitalul Județean Târgu Mureș păstrează un prognostic rezervat, având în vedere gravitatea leziunilor suferite de copil.

(Citește și: Cum s-a produs accidentul în urma căruia Ionel Ganea și-a rănit grav fiul de doar 2 ani. Cum putea fi evitată tragedia)

Accidentul s-a produs pe 9 mai 2025, între localitățile Hurez (comuna Beclean) și Făgăraș. Fostul internațional se afla la volan, iar băiatul său se afla pe scaunul din dreapta. Impactul a fost devastator pentru cel mic, iar lupta pentru viață continuă în fiecare clipă.

În mijlocul durerii cumplite prin care trece familia lui Ionel Ganea, o veste venită din partea lui Mitică Dragomir aduce o rază de speranță!

,,Am auzit faptul că fiul lui Ganea se simte mai bine, de la diverși. Am contacte multe. De la cunoștințe de-ale lui am auzit. Nu știu dacă el are mulți prieteni așa. Ganea nu era înconjurat de prieteni… El e foarte sensibil. Pe cât e de dur, pe atât e de sensibil! Toți marii duri ai omenirii au fost și foarte sensibili acasă, în preajma familiei. Un accident ca ăsta te năruie din punct de vedere psihic. Cred că vineri (n.r.- 16 mai) am aflat că fiul lui Ganea se simte mai bine”, a spus Dumitru Dragomir.

,,Nu a vrut el să facă rău copilului”

Marcat de o experiență personală extrem de dureroasă, fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, a vorbit cu empatie despre tragedia prin care trece Ionel Ganea. Deși nu a mai vorbit cu fostul internațional de peste un an, Dragomir a transmis un mesaj puternic.

,,Nu am vorbit cu Ionel Ganea de peste un an. Și mie mi-a murit un băiat și știu prin ce trece dacă se ajunge la o nenorocire. L-aș sfătui să aibă grijă de familie pentru că viața merge înainte, așa cum aș sfătui pe oricine. Nu a vrut el să facă rău copilului, dar am înțeles că, acum, copilul e mai bine. Dacă este să-i dau un sfat că sunt mai bătrân, să aibă grijă de familie, de ceilalți pentru că toți intră în vrie în situația asta. Ferească Dumnezeu, de aici decurg multe nenorociri! Te poți îmbolnăvi, poți să o iei razna”, a declarat exclusiv pentru CANCAN.RO fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir.

CANCAN.RO a vorbit și cu avocata familiei Ganea, care ne-a mărturisit că face un apel la discreție și empatie într-un moment atât de dificil.

”Eu am dat o declarație zilele trecute. Mai mult decât atât nu am ce să vă spun. Mă sună foarte multă lume să mă întrebe despre copil. Este suficient de multă durere … Oamenii ăia trec printr-o perioadă tragică. Situația asta nu e una pe marginea căreia să țesem povești. În momentul în care o să trebuiască să declar ceva, o să declar. Eventual, ne auzim în perioada următoare… Mă bucur să aud că Ionel are foarte mulți oameni alături, e ceea ce trebuie să facem toți într-o astfel de situație, să le fim alături și atât„, a spus Claudia Mardale, avocata familiei Ganea.

Despre necazul lui Ionel Ganea a vorbit și fostul coleg al acestuia de la Rapid, fostul fotbalist Marius Constantin, care a transmis un gând bun. ” Să sperăm că o să fie bine!”, a spus acesta.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.