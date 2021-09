Stăpâna unui cățel a izbucnit în râs în momentul în care și-a văzut animalul cu o jucărie sexuală

Stăpâna unui cățel a izbucnit în râs în momentul în care câinele ei i-a adus la picioare o jucărie sexuală. Animalul o găsise în parcul din preajma casei, unde se plimbă regulat.

Haistylistei Molly Fenton nu i-a venit să creadă când câinele ei Doug a aruncat o jucărie sexuală la picioarele ei, cerând să se joace cu ea.

Molly Fenton se plimba pe iubita ei pe plaja Eastney, lângă casa ei din Portsmouth, pe 2 septembrie, când câinele ei Doug a adus ultima sa „descoperire” la picioarele ei.

Tânăra de 28 de ani a recunoscut că la prima vedere părea că Doug ar fi găsit pur și simplu un băț pentru a se juca, dar, la o inspecție atentă, și-a dat seama că obiectul este cu totul altceva. A fost, de fapt, un vechi dildo, completat cu o ventuză la capăt.

„Eram afară pentru plimbarea lui dimineața, devreme, și tocmai îmi aruncasem niște haine și îl dusesem pe plajă lângă casa mea. El alerga cu grijă, când a găsit ceea ce credeam că este un băț”, și-a amintit Molly.

„Așa că l-am lăsat să continue cu asta în gură, fără să aibă grijă, până când am observat că se mișca puțin, parcă ar fi căzut. La început, am crezut că are un animal mort, așa că i-am strigat să” lase asta acum „.

Doug, în vârstă de un an, a încetat să se mai joace când proprietarul său s-a apropiat și, în cele din urmă, a lăsat la picioarele ei jucăria obraznică, care părea că ar fi fost arsă.

„Când mi-am dat seama că este un dildo, am izbucnit în râs. Eram în isterie absolută la 7.30 și el a mers să-l ridice din nou pentru a se juca cu el”, a continuat Molly.

„În timp ce aveam lacrimi în ochi de la râs, a trebuit să-l ridic într-o pungă pentru a mă asigura că niciun alt câine nu se poate juca cu el.

„A trebuit să-l țin departe de Doug, deoarece el credea că jucăm un joc înainte să găsesc coșul de gunoi pentru a-l lăsa. A fost cu siguranță dezamăgit când l-am aruncat.”

Hairstylista a dezvăluit că Doug nu este străin să ridice obiecte ciudate pe plajă, însă a descoperit anterior urși de pluș și încălțăminte pentru copii.

„Doug găsește întotdeauna lucruri în plimbările sale, dar niciodată ceva care să fie nepoliticos”, a spus ea. „De îndată ce l-am adus pe Doug acasă, i-am spălat dinții”.