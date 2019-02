Starea de sănătate a Zinei Dumitrescu se înrăutățește. Angajații azilului au chemat Salvarea: ”Suntem pregătiți de ce e mai rău…”

”Mama modei românești” se simte din ce în ce mai rău, iar bătrânețea – din nefericire – își pune amprenta. Zina Dumitrescu are o stare precară de sănătate, în ultima vreme, iar angajații azilului unde locuiește au fost nevoiți să apeleze la serviciile ambulanței.

Zina Dumitrescu a acuzat stări de amețeală și a refuzat să mănânce. Medicii care au răspuns solicitării i-au pus acesteia o perfuzie cu calciu și au intenționat să o transporte la spital, însă mama Zina a refuzat.

Nu suferă de o boală gravă, însă starea de sănătate a Zinei Dumitrescu se degradează pe zi ce trece. Recent, directorul azilului din Ghermănești, Ion Cassian, a declarat că perspectivele nu sunt deloc optimiste. Mai mult, acesta a precizat că se află deja în contact cu… angajații cimitirului.

”Sper să nu fie cazul, dar noi suntem pregătiți de ce e mai rău. Suntem deja în contact cu angajații cimitirului, cu care am stabilit să-i sunăm dacă se va întâmpla tragicul eveniment. De când s-a întors de la spital nu există nici o îmbunătățire a stării sale. Are zile în care nu mai mănâncă nimic. Am suplimentat această lipsă de alimentație cu vitamine. Eu tot sper să-și revină. De fiul său nu mai știu nimic. El a fost pus în temă că mama sa nu e prea bine, dar în ultimul timp nu a mai vizitat-o. Iar a dispărut”, ne-a declarat Ioan Cassian, în urmă cu două săptămâni, pentru libertatea.ro.

Zina Dumitrescu, prima apariție TV după ce starea de sănătate s-a înrăutățit

“În ultima perioadă, a slăbit destul de mult, în jur de 10 kilograme. La ora actuală, dânsa mănâncă cam jumătate sau sunt zile în care mănâncă şi mai puţin decât o jumătate din meniul nostru, zilnic! Pofta de mâncare a dânsei, precum şi dorinţa ei de a mânca nu mai este la fel de mare cum era acum două-trei luni. În continuare, noi suntem alături de dânsa şi vrem să facem să fie bine, dar nu vrea. E o perioadă mai grea pentru dânsa şi refuză”, a declarat Ion Cassian, proprietarul azilului care i-a devenit casă Zinei Dumitrescu.

În cadrul unui interviu, fosta creatoare de modă a mărturisit că nu are poftă de mâncare și că adoră cartofii prăjiți.

“Cel mai mult îmi plac cartofii prăjiţi. Mănânc o farfurie plină! Dimineaţă sunt sendvişuri cu ceai, seara depinde ce vrei… (…). N-am poftă de mâncare, nu ştiu. O să mănânc forţat, până la urmă. Nu întotdeauna pofta de mâncare e legată de pofta de viaţă”, a spus Zina Dumitrescu în cadrul emisiunii “Agenția VIP”, prezentată de Cristi Brancu.

