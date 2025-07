Starea lui Ion Iliescu nu s-a ameliorat. Medicii au publicat buletinul medical: „Slăbiciune marcată”

Medicii de la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” au oferit noi detalii despre starea de sănătate a lui Ion Iliescu. Fostul președinte al României se simte în continuare foarte rău. Află, în articol, ce se arată în buletinul medical!

Fostul președinte al României, în vârstă de 95 de ani, a fost internat la începutul lunii iunie la Spitalul Clinic de Urgență Prof. Dr. Agrippa Ionescu din București. Inițial, a venit pentru investigații, iar medicii evaluau starea sa ca staționară, dar fragilă. După o serie de investigații amănunțite realizate în cadrul spitalului, medicii au stabilit diagnosticul care a determinat internarea de urgență: cancer pulmonar.

Luni, 28 iulie 2025, reprezentanții Spitalului Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” au transmis un Buletin de Informare Medicală cu privire la starea de sănătatea a lui Ion Iliescu. Potrivit medicilor, fostul președinte al României a prezentat evoluție relativ staționară a stării general, însă este mult mai slăbit în ultimele zile.

Ion Iliescu este stabil cardiovascular, însă este în continuare asistat respirator. Medicii au mai transmis că fostul președinte rămâne internat în secția de terapie intensivă, unde este constant supravegheat de o echipă multidisciplinară.

Medicii au mai transmis că vor reveni cu detalii despre evoluția stării de sănătate ori de câte ori situația o va impune. La 95 de ani, Ion Iliescu este un pacient cu o situație medicală fragilă, marcata de multiple afecțiuni cronice care s-au acumulat de-a lungul anilor.

Înainte de ajunge pe patul de spital, Ion Iliescu a avut un dialog de excepție cu Ionuț Vulpescu, fostul său consilier și ministru al Culturii. Interviul este unul de-a dreptul emoționant, iar fostul președinte al României a vorbit fără rețineri despre moarte.

„Nu mi-a fost frică de viață și poate tocmai asta face relația cu moartea să fie una decentă. Am mai fost întrebat asta și cred că e o întrebare tot mai vie pe măsură ce vârsta mea înaintează. Am trăit viața cu multe viteze, vârste, vocații. Nimeni nu decide pentru sine cât trăiește. Am trăit ce mi s-a dat și ce am construit. Cu siguranță faptul că nu am avut acces la social media, mi-a prelungit viața, o viață care nu a fost scutită de neajunsuri, de sacrificii, de bucuria de a le fi depășit pe unele dintre acestea.

Îți e frică de moarte atunci când trăiești frustrat că nu ai făcut ce ai fi vrut și nu mai ai timp să salvezi ceva din ceea ce ai gândit pentru tine sau pentru alții. Dar eu am făcut tot ce mi-a stat în putere pentru România și nu am vreo părere de rău că nu am apucat să îi ofer un drum euroatlantic și democratic, dimpotrivă. În rest, moartea e o experiență metafizică”, a spus Ion Iliescu.