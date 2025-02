Stațiunea din România luată cu asalt de turiști. Abonamentul pentru o zi pe pârtie costă 145 de lei

O stațiune din România a fost luată cu asalt de turiști în această perioadă a anului! Abonamentul pentru o zi pe pârtie costă 145 de lei, iar prețul este mai mic în cazul copiilor cu vârsta de sub 14 ani. Iată despre ce loc de la noi din țară este vorba! Peisajele sunt de poveste!

Iarna atipic de blândă îi pune la încercare pe administratorii de pârtii, dar nu îi împiedică pe cei pasionați de sporturile de iarnă să se bucure de zăpadă. Absența ninsorilor naturale și temperaturile ridicate în timpul zilei fac ca tunurile de zăpadă să fie indispensabile pentru menținerea unei suprafațe practicabile pe pârtii. Cu toate acestea, datorită nopților reci din regiunile centrale și nordice ale țării, stațiunile montane reușesc să producă suficientă zăpadă artificială pentru a atrage vizitatori dornici de distracție.

Printre cele mai populare destinații ale sezonului se numără Vatra Dornei, unde pasionații de iarnă profită de condițiile pentru schi și snowboarding. Chiar dacă ninsorile s-au lăsat așteptate, trei pârtii sunt funcționale datorită utilizării tunurilor de zăpadă, iar turiștii sunt încântați de stratul existent.

Deși există porțiuni mai dure din cauza gheții, per ansamblu, experiența pe pârtii este una agreabilă, mai ales că temperaturile în scădere anunțate pentru săptămâna viitoare vor permite împrospătarea stratului de zăpadă.

Stațiunea care a fost luată cu asalt de turiști

O altă stațiune montană unde turiștii profită de vremea prielnică este Harghita Băi. Aici, toate cele cinci pârtii, cu o lungime totală de trei kilometri, sunt deschise și oferă condiții bune pentru schi și săniuș. Chiar dacă temperaturile mai ridicate au topit o parte din zăpadă, administratorii pârtiilor se bazează pe prognoza meteorologică, care anunță ninsori în următoarea perioadă, potrivit TVR.

Turiștii care revin an de an în stațiune spun că sunt atrași de peisajele spectaculoase, dar și de atmosfera relaxantă. Pentru cei interesați de tarife, un abonament de o zi pe pârtiile din Harghita Băi costă 145 de lei pentru adulți și 110 lei pentru copiii sub 14 ani. Prețurile mai accesibile, comparativ cu cele din stațiunile de pe Valea Prahovei, contribuie la popularitatea acestui loc.

