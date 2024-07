Ştefan din Alba Iulia a luat 9.55 la Matematică, dar a făcut contestaţie! Cu ce notă s-a trezit după

Ștefan Pascu Popa, absolvent al clasei a 8-a la Școala Gimnazială „Avram Iancu” din Alba Iulia, a contestat nota primită la proba de Matematică din cadrul Evaluării Naționale 2024, după ce inițial obținuse 9,55. Nemulțumit de rezultat, tânărul a solicitat recorectarea lucrării. Incredibil ce notă a primit după contestații!

Ştefan Pascu Popa este absolvent al Școlii Gimnaziale „Avram Iancu” din Alba Iulia, iar la începutul lunii iunie a susținut examenul de Evaluare Națională. La proba de matematică, elevul de clasa a VIII-a a obținut nota 9,55, însă nu a fost deloc mulțumit de rezultat. Nu a stat pe gânduri și a mers să depună contestație, doar că recorectarea lucrării l-a luat prin surprindere. Tânărul era convins că examenul său este de nota 10 și nu s-a lăsat până nu a demonstrat asta.

Ce notă a primit Ștefan Pascu Popa la Evaluarea Națională după contestație

În urma contestației depuse, Ștefan a primit încă 0,45 puncte, astfel nota finală a devenit 10.

„A fost un examen de nivel mediu, care necesita multă atenție, iar pregătirea a fost constantă, pe tot parcursul gimnaziului. Rezultatul evaluării naționale la limba și literatura română a fost corect, cel estimat, iar la matematică a fost cu mult sub așteptările mele, cu siguranță că am făcut de 10. Am depus contestație la matematică, iar rezultatul a fost cel pe care îl așteptam. Atât olimpiadele și concursurile școlare, cât și profesorii coordonatori m-au ajutat să am încredere în mine și să ajung la rezultatele dorite. Sunt atras de profilul real al Colegiului Național Horea Cloșca și Crișan”, a mărturisit elevul de clasa a 8-a pentru Ziarul Unirea.

La proba scrisă de limba română, tânărul din Alba a avut nota 9,30.

Ștefan este unul dintre cei doi elevi din Alba care a ajuns la nota maximă, 10, la proba de Matematică din cadrul examenului de Evaluare Națională 2024, după rezolvarea contestațiilor.

Cum s-au modificat notele de la Evaluarea Națională în urma contestațiilor

Ștefan Pascu Popa s-a numărat printre cei 14.720 de elevi ale căror note au crescut după contestație. Pe de altă parte, pentru 9.656 de lucrări, notele au fost modificate prin scădere, potrivit datelor oficiale anunțate de Ministerul Educației.

„Pentru 14.720 de lucrări (16.476 de lucrări în anul 2023), contestaţiile au schimbat nota prin creştere, iar pentru 9.646 de lucrări (7.668 de lucrări în anul 2023) notele au fost modificate prin scădere. La Matematică, în cazul a 98,1% (12.488) dintre lucrările reevaluate, diferenţa între nota iniţială şi cea obţinută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 2.438 dintre lucrări nota iniţială nu a fost modificată. La proba de Limba şi literatura română, în cazul a 77,4% (11.208) dintre lucrările reevaluate, diferenţa între nota iniţială şi nota obţinută în urma reevaluării a fost sub 0,5 puncte (în plus sau în minus). Dintre acestea, pentru 814 dintre lucrări nota iniţială nu a fost modificată”, se arată într-o informare a Ministerului Educației.

Mai mulți elevi au obținut media 10 la Evaluarea Națională, după contestații

După depunerea contestațiilor, numărul elevilor cu media generală 10 a crescut de la 65 la 74 în Evaluarea Națională 2024, comparativ cu 466 în 2023. Rata de participare în această sesiune a fost de 95,3%, cu 152.903 absolvenți ai clasei a VIII-a prezenți din totalul de 160.467 înscriși. Din aceștia, 38.992 de candidați (25,5%) au obținut medii sub 5.

Un elev a fost eliminat de la proba de Limbă și literatură română, obținând nota 1. La aceeași probă, 119.350 de elevi (77,8%) au încheiat examenul cu note mai mari sau egale cu 5. Dintre aceștia, 416 elevi au obținut nota 10 (+9 în comparație cu prima afișare). La proba de Matematică, 105.214 elevi (68,8%) au primit note mai mari sau egale cu 5, iar 1.133 de elevi au obținut nota 10 (+73 față de prima afișare). La Limba și literatura maternă, 8.321 de elevi (90,5%) au primit note mai mari sau egale cu 5, iar 68 de candidați au obținut nota 10 (fără modificări față de prima afișare). Ministerul Educației va publica marți un ghid cu informații utile despre repartizarea computerizată în cadrul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2024-2025.

