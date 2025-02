Ștefan Popescu de la Chefi la cuțite a avut o meserie inedită, înainte de a fi bucătar! ”În picioarele goale...”

Puțini știu ce meserie nobilă avea Ștefan Popescu de la Chefi la cuțite, înainte de a ajunge bucătar! Cum ajuta oamenii înainte de cariera în lumea gastronomiei? Chiar el a făcut dezvăluirile! Vă prezentăm cele mai noi declarații!

Chef Ștefan Popescu a descoperit că este pasionat de gastronomie târziu, într-un restaurant din Anglia, într-un moment în care destinul părea să îl poarte într-o direcție complet diferită. Nu vă mai ținem prea mult timp în suspans și vă spunem că a fost pompier!

Copilăria lui Ștefan Popescu nu a fost una lipsită de probleme. A recunoscut că a crescut cu lipsuri, însă a trăit fericit alături de cei trei frați ai săi.

„Copilul Stefan a fost un copil slăbuț, timid, cu o copilărie cu lipsuri, părinții fiind divorțați. Noi suntem trei frați. Nu am avut parte de vacante alături de părinți, nu aveam bani nici de bicicletă. Am fost copilul cu cheia de gât, cu haine de la frații mai mari și cu vacanțe la bunici, în picioarele goale. În ciuda acestor lipsuri, consider însă că am avut o copilărie fericită”, a măturisit Ștefan Popescu, potrivit liberatea.ro .

Citește și: Când începe Chefi la cuțite, sezonul 15, la Antena 1! Vești bune pentru fanii emisiunii

Ștefan Popescu de la Chefi la cuție a urmat un liceu cu profil tehnic-mecanic, după care a făcut stagiul militar. El a fost repartizat la pompieri, unde a luat parte de aproape 150 de intervenții, iar de fiecare dată a fost în prima linie. Printre cele mai intense momente trăite în acea perioadă se numără un incendiu devastator, unde doi oameni au murit.

Chiar dacă a renunțat la meseria de pompier, reflexele pe care le-a dobândit în acea perioadă i-au fost de ajutor. Când lucra ca bucătar la Novotel, un incendiu a izbucnit la ghena de gunoi a hotelului. Ștefan Popescu a reacționat imediat!

„Nu pot spune că această perioada m-a marcat, însă m-a format! Ca pompier, ești pus constant în situații în care trebuie să iei decizii rapide și corecte, ceea ce îți dezvoltă o gândire strategică și capacitatea de reacție (…) Uite, deși nu mai eram pompier de mult, în unul dintre hotelurile în care lucram ca bucătar, Novotel, a izbucnit un incendiu la ghena de gunoi. (…) Am simțit fum și am luat atitudine. Am intervenit primul și am stins incendiul. M-au ajutat cunoștințele de a ști să cuplezi un furtun la hidrant cu rapiditate. Oriunde merg, am ochiul format și știu unde ar trebui să fie amplasate extinctoare, hidranți. În orice clădire m-aș afla, dacă izbucnește un incendiu știu instinctiv unde să mă îndrept, pentru a putea interveni”, a adăugat Ștefan Popescu.