Stelian Ogică a ajuns de urgență la spital, în urma unui accident. Ce a pățit afaceristul

Se pare că ziua de ieri nu a fost o zi tocmai bună pentru Stelian Ogică. Acesta a suferit un accident și a ajuns la spital. Bărbatul a fost la un pas să îi fie amputat piciorul drept.

Stelian Ogică a avut o zi de coșmar. Acesta a acuzat dureri insuportabile, stări de leșin, iar în urma unui accident a ajuns chiar la spital. Se pare că afaceristul a fost urmărit de ghinion, iar totul ar fi început când acesta a leșinat în curte.

Mai apoi, Stelian Ogică s-a accidentar la picior și a ajuns la un spital din Giurgiu, unde preț de câteva ore a fost ținut sub supravegherea medicilor, potrivit spynews.ro. Acesta nu a vrut să vorbească despre cele întâmplate și nici să spună de ce natură a fost accidentul pe care l-a suferit.

Afaceristul a declarat doar că a luat destul de multe pastile și că se va odihni pentru o perioadă. Acesta se află acasă, acolo unde urmează sfaturile medicilor.

Stelian Ogică s-a reprofilat

În ultima perioadă, Stelian Ogică s-a reprofilat. Acesta a pus pe pauză distracția și a intrat în lumea afacerilor imobiliare. A reușit să ridice, dar și să vândă un cartier cu nici mai mult, nici mai puțin de 21 de vile, în apropierea Capitalei. S-a cumințit, s-a săturat de petreceri și este tare ambițios, căci vrea să ridice un alt cartier, de 30 de vile!

„M-am maturizat, dintr-un anume punct de vedere. Pot chiar spune că până pe la 45 de ani am copilărit. Ca atare, acum după ce mi-am făcut nebunia, adică am văzut cum stau lucrurile cu lumea televiziunii, am decis să schimb foaia și am devenit om de afaceri.

Nu mai sunt Stelian Ogică de altădată. Adio petreceri, adio cluburi, adio nopți pierdute, adio femei. Astea toate sunt pe interes, multe chiar perverse, nu mi-e frică s-o spun. Or, Ogică de azi nu mai este copilul de ieri‘‘, a declarat Stelian Ogică pentru Impact.ro.

