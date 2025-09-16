STENOGRAME-BOMBĂ: Milionar român, implorat de soție să nu o omoare, după ce a bătut-o crunt: „Să ajung să mă operez, că m-ai mutilat!”

CANCAN.RO a aflat detalii cutremurătoare din dosarul care l-a trimis după gratii pe milionarul Mihai Bizu, unul dintre cei mai cunoscuți dezvoltatori imobiliari din București. Afaceristul a fost condamnat recent la 2 ani și 8 luni de închisoare pentru violență domestică și tentativă de omor asupra propriei soții, Irina Popescu. Scenele pe care victima le-a trăit alături de el sunt absolut șocante, femeia având nevoie inclusiv de operații după ce a fost mutilată în urma bătăilor!

În vara anului 2020, Mihai Bizu și soția sa au plecat într-o vacanță la Mamaia, fiind cazați la un hotel de lux din stațiune. După o seară petrecută la celebrul club Nuba, cei doi s-au deplasat la vila unui cunoscut, care avea și jacuzzi.

Vacanță de coșmar în Mamaia

Conform informațiilor obținute de CANCAN.RO, după aproximativ o jumătate de oră, pe fondul geloziei, Mihai Bizu și-a atacat soția chiar în bazinul cu apă caldă. După ce a lovit-o, a început să o bage sub apă și să strige că o omoară. În mesaje, ulterior, milionarul a încercat să minimalizeze agresiunea:

„JUR că nu am vrut decât să te scufund o dată sau de 2 ori, că m-ai rănit când te sărutai sau îi făceai ochi dulci lui… Și apoi să ne sărutăm și să continuăm party-ul!”

Dialogurile șocante dintre cei doi, obținute în exclusivitate de CANCAN.RO, dezvăluie groaza trăită însă de femeie:

Irina Popescu: Nu aveam aer. Am înghițit foarte multă apă! (…) El mă salva (n.r. prietenul martor) Mihai Bizu: Ei na … De cine? Irina Popescu: El m-a luat de braț si m-a scos din apă. A zis: “Fuuugi”. El îţi ţinea braţele să nu mă scufunzi. Văd totul clar.

Concret, Irina Popescu a fost salvată din mâinile soțului de către prietenul de familie care le făcuse invitația la vila respectivă. Speriată, aceasta a fugit din curte, iar mai multe fete cazate la aceeași locație au sunat la 112.

La scurt timp, Irina a revenit după ce și-a dat seama că a plecat fără geantă. În acel moment a ajuns și un echipaj de poliție, însă aceasta a refuzat să-l denunțe pe soț, susținând că a fost o simplă ceartă conjugală.

”Să ajung să fie nevoie să mă operez, că m-ai mutilat????”

Ulterior, cei doi s-au întors la hotel, în cameră, unde nu avea să știe că va continua coșmarul. Dovadă stau alte mesaje pe care soția agresată i le-a trimis ulterior, șocată de ce a trăit.

Irina Popescu: Si acasă la hotel m-ai bătut în ultimul hal. Sunt toată în răni și vânătăi. Să nu te mai apropii niciodată de mine. Sub nicio formă să nu încerci să mă vezi. Dacă faci asta, o să te dau la poliție. Ai avut noroc că am zis la spital acum că am căzut în baie și m-am lovit.

Cum ai putut să mă bați în halul ăsta? Puteai să mă omori… Tu ești conștient de asta??? Eu nu știu dacă voi putea vreodată să-mi revin din șocul acesta. Scenele de ieri în care mă ….., felul în care mă …. ca un animal, eu rugându-te să te oprești …. Așa ceva nu se iartă. Să ajung să fie nevoie să mă operez, că m-ai mutilat???? Să stau cu griji sperând că la cap e totul ok… Ce să mai zic de mandibulă. Nu te cunosc…. Si regret amarnic ziua în care te-am cunoscut. Aș fi preferat să nu te fi cunoscut niciodată. Mihai Bizu: Știu că pare că sunt un monstru, dar nu eram eu. Și 90% din vânătăi sunt accidente de când ai fugit. Te rog sa mă ierți. Eu regret profund Irina Popescu: Dar m-ai bătut oribil în camera de hotel Mihai Bizu: Bibiii. Nu eram eu, iubirea mea…Eu intrasem într-o stare de supravieţuire cum nu-ți imaginezi (…) Îmi pare rău, frumoasa mea, eu te iubesc tare, tare Irina Popescu: E rău ca m-ai bătut în cameră. Eu nu te-am zis la poliție, că aveam speranța că mergem acasă și ne culcăm. Nu înțelegi că nu îmi reveneam. Dar acolo a început adevăratul coșmar

Mihai Bizu: Știu, iubita mea. Iartă-ma. Eu după ce am dormit jumătate de oră am fost lucid. În rest doar negru în fața ochilor

Cazul milionarului Bizu a ieșit la iveală pe parcursul anchetei, când au fost descoperite multiple episoade violente.

În vara anului 2021, Mihai Bizu a fost surprins agresând-o pe Irina în plină stradă, în Mamaia. Scenele au fost filmate inclusiv de martori, iar imaginile au fost depuse la dosar. Soția lui a ajuns la spital cu răni grave, prezentând instanței documente medicale, înregistrări audio și video, inclusiv mesaje de amenințare cu moartea.

Deși inițial obținuse o condamnare cu suspendare, magistrații i-au schimbat recent pedeapsa.

Au contopit pedepsele, stabilind o pedeapsă finală de 2 ani și 8 luni de detenție, în regim de executare.

NU RATA: Mega-scandal în buricul Bucureștiului! I-a scuipat soția în parcare și… Un cunoscut avocat l-a bătut pe excentricul milionar Nicorescu

CITEŞTE ŞI: Mihai Bizu, milionarul care a încercat să-și înece soția în jacuzzi, eliberat după doar 3 zile de închisoare!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.