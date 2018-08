Știai că brânza îngrașă? Care sunt branzeturile de evitat daca vrei sa slabesti

Chiar dacă sunt hrănitoare, sățioase și pline de calciu, se pare că medicii nutriționiști nu o recomandă în timpul dietelor pentru slăbit, pentru că brânza îngrașă! Există câteva excepții care te pot ajuta atunci când vrei să pierzi kilograme.

Brânzeturile pot reprezenta un aliment sănătos pe perioada unei diete, sau dimpotrivă. Se poate transforma într=o sursă nesănătoasă de grăsimi.

Brânzeturile e bine să le consumăm ori lângă o salată ori combinate cu fructe, cu cereale, e bine ca la masa la care consumăm brânzeturi să nu consumăm şi carne, pentru că se digeră foarte greu, se combină grăsimile între ele, se şi adaugă ca şi cantitate. Brânza cu ou de asemenea nu este bine de combinat pentru că oul şi brânzeturile conţin grăsimi saturate şi îmbinate oferă foarte multă grăsime şi nu se digeră foarte bine. Brânzeturile se digeră foarte bine prin combinaţii cu legume, cu cereale şi cu fructe”, explică Georgiana Nicolescu, medic specialist diabet, obezitate şi boli de nutriţie.

Tipuri de brânză pentru dietă

Specialiștii au identificat cele mai bune alegeri în materie de brânză, atunci când te decizi să șii o dietă.

Citește și DIETA CU AVOCADO, EXCELENTĂ PENTRU SLĂBIT

Brânza de vacă degresată are un conţinut de grăsime foarte scăzut, în jur de 100-150 de calorii la 100 de grame. Conţine mult calciu şi este foarte sănătoasă şi pentru persoanele care vor să ţină cure de slăbire, şi la copii, pentru că poate fi adăugată la cereale şi la fructe. Poate fi făcută o pastă în casă cu brânză de vacă şi pătrunjel, mărar şi o lingură de iaurt, cu care putem înlocui untul sau margarina. Sănătoasă este şi urda, care are de asemenea un conţinut scăzut de calorii, 150-180 de calorii la 100 de grame.

Citește și DIETA PENTRU LENEȘI. CUM SĂ SLĂBEȘTI FĂRĂ SĂ FACI NIMIC

Brânzeturile de capră –Telemeaua de capră are un conţinut de grăsimi mai scăzut comparativ cu telemeaua de oaie sau cu brânza de burduf şi un conţinut bogat în calciu, fosfor, vitamine. E sănătos să consumăm 50-80 de grame pe zi.

Brânza de oaie şi brânza de burduf sunt brânzeturi cu un conţinut de grăsimi mai ridicat, merg până la 250-300 de calorii la o sută de grame, de aceea este important să le consumăm cu măsură, o porţie ar fi de 30 de grame pe zi. Au şi proteine de înaltă calitate, conţin calciu, fosfor şi vitamine ca şi celelalte brânzeturi dar fiind cu un conţinut mai mare de grăsimi trebuie consumate cu moderaţie. 30 de grame de brânză de vaci sau de burduf echivalează cu 50-60 de grame de brânză de capră.

Brânzeturile cu mucegai – Sunt sănătoase mai ales că mucegaiul conţine multă vitamină B 12 necesară pentru combaterea anemiei şi hrănirea celului nervoase. Conţin proteine sănătoase, calciu, fosfor, dar au şi un conţinut de grăsimi un pic mai ridicat decât brânza de capră sau de vacă, 250-280 de calorii la o sută de grame, şi atunci trebuie să fie consumate într-o proporţie de 30 de grame pe zi.

Citește și: Ghimbirul, ideal pentru slăbit: dieta cu ghimbir te scapă de kilogramele în plus

Caşcavalul – cel de vacă şi cel de capră ar fi mai indicate, trebuie să ne uităm la câtă grăsime are caşcavalul, un şvaiţer merge până la 80 la sută, ceea ce e foarte mult, conţinutul de grăsime trebuie să fie undeva la 40 la sută. Caşcavalul are mult fosfor şi calciu şi de aceea este foarte indicat pentru combaterea cariilor. O porţie de caşcaval pe zi ar fi de 30-50 de grame, fără să mai consumăm alte brânzeturi. Dacă vrem să le combinăm atunci trebuie să înjumătăţim, câte 20 de grame din fiecare tip de brânză. Caşcavalul are între 250 şi 400 de calorii la 100 de grame.

Citește și: Cum au slăbit vedetele. Diete pe care le poți încerca și tu

Brânza topită este total nesănătoasă, în primul rând prin modul de preparare, are şi foartă multă sare, are grăsimi nesănătoase şi tot felul de aditivi de gust, este total contraindicată. Este şi calorică, are în medie 280 de calorii la o sută de grame. Brânza feta are 40-60 la sută grăsimi, se recomandă între 30-50 de grame zilnic, la salate, lângă legume. Are în medie 250-300 de calorii la 100 de grame.