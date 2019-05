Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cântăreața a născut

Știrea momentului în showbiz-ul din România! Cunoscuta cântăreață a devenit mamă pentru prima oară și trăiește o bucurie inegalabilă. Dalma Kovacs a născut un băiețel și a postat, pe pagina sa de Instagram, prima fotografie cu el.

„Dumnezeu ne-a dat o pasiune nouă: Patrik” a scris artista, în dreptul fotografiei cu băiețelul ei. După ce a rămas însărcinată, Dalma Kovacs s-a mutat în Braşov.

Dalma Kovács este o cântăreață și actriță de origine maghiară din România. A devenit cunoscută în urma participării la emisiunea-concurs Faimoșii, pe care a câștigat-o în vara anului 2007. La scurt timp, susținută de Daniel Buzdugan, Dalma a fost cooptată în distribuția emisiunii Divertis.

La finele anului 2009, compozitorul român Cornel Ilie i-a scris Dalmei Kovács piesa „I’m Running”, pe care interpreta avea să o înscrie în Selecția Națională pentru concursul muzical Eurovision 2010. Conform regulamentului oficial, Kovács a concurat în finala acestei competiții la data de 6 martie 2010. Într-un interviu acordat presei românești, Cornel Ilie susținea următoarele: „[«I’m Running»] este o melodie ritmată, optimistă, care pune în valoare calitățile vocale ale Dalmei.”

A fost vocea Elisei din ”Regatul de gheață”

În septembrie 2010, Kovács participă la concursul X Factor din Regatul Unit, dar nu reușește să se califice mai de parte, artista susținând că a fost discriminată din cauza naționalității. Participă pentru a treia oară la preselecțiile Eurovision, cu piesa „Song for him”, unde obține aceeași performanță ca și în anul precedent, locul al unsprezecelea. În luna martie a anului 2012 lansează piesa „Fever”, compusă de Laurențiu Duță. Susține concerte în mai multe cluburi din țară.

Anul 2013 este pentru Dalma un an plin de prilejuri noi de a se afirma pe plan muzical, mai întâi participă la Vocea României, unde reușește să activeze până la finele celui de-al doilea live, în echipa lui Horia Brenciu. Ulterior, este concurentă la Te cunosc de undeva!, în sezonul 4, interpretând piese precum Hurt a Christinei Aguilera, Back to Black a regretatei Amy Winehouse, etc..

Tot în 2013, Dalma Kovacsacceptă invitația Disney pentru a fi vocea Elsei din nemuritorul film Regatul de gheață,