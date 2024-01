Strănepotul lui Mircea Lucescu joacă la Rapid! „Am avut grijă să-i luăm tricouri”

Pentru anul 2024, obiectivul lui Dan Șucu este de a-l aduce pe Mircea Lucescu la Rapid. Însă, până când acest lucru se va concretiza un alt membru al familiei Lucescu s-a alăturat clubului sportiv. Este vorba despre strănepotul lui Mircea Lucescu, pe nume Lucio. Acesta este jumătate român, jumătate peruvian și de ceva timp joacă la echipa lui Dan Șucu.

Familia Lucescu aruncă în fotbalul românesc încă un nume. Strănepotul lui Mircea Lucescu și-a descoperit pasiunea pentru fotbal și pare să aibă mare potențial. Lucio deja poartă tricoul vișiniu al echipei lui Dan Șucu. Ce spune Mircea Lucescu despre performanțele strănepotului?

Maria Luiza, fiica lui Răzvan Lucescu, se iubește de ani de zile cu un profesor universitar din Peru. Cei doi s-au cunoscut în timpul unei călătorii pe care Maria a făcut-o în Africa de Sud și au decis să își formeze o familie împreună. Lucio, cel care a îmbrăcat recent tricoul Rapidului, este fiul celor doi și pare că o să ducă mai departe tradiția familiei.

Strănepotul lui Mircea Lucescu are cum șase ani, iar din toamna anului trecut a început să joace fotbal la Școala de Fotbal Rapid. Micuțul și-a descoperit pasiunea pentru sport în urmă cu ceva timp, iar de anul trecut a început să practice fotbalul.

„Am un strănepot care vrea să joace, da, se pregătește acum să facă fotbal, din septembrie vrea să se ducă la fotbal. Am avut şi grijă să-i cumpărăm strănepotului tricouri şi a simţit pe pielea lui ce înseamnă să ai un tricou de fotbal. I-a luat și tatăl lui, care e peruan”, declara Mircea Lucescu.

Chiar dacă strănepotul său este la Școala de Fotbal Rapid, Mircea Lucescu încă nu se lasă convins să li se alăture celor de la Rapid. Dan Șucu își dorește să îl aducă pe celebrul antrenor în curtea sa, însă Mircea Lucescu pare că ezită, iar până acum nu a oferit un răspuns ferm.

„Unul dintre marile obiective pentru Rapid în 2024 a fost, este și va rămâne domnul Mircea Lucescu. Îl apreciem enorm. Este nu doar un mare antrenor, este în primul rând un mare om de fotbal, iar expertiza sa ar fi absolut fantastică pentru Rapid. Dacă vreți, este un obiectiv de-al meu personal să încerc să-l conving pe domnul Lucescu să vină alături de noi în proiectul Rapid sub orice formă ar dori domnia sa. Am inițiat discuțiile încă de-acum câteva luni, aproximativ 6 luni dacă nu mă înșel.

Mingea este la domnul Lucescu. O să vreau să ne întâlnim și zilele următoare. Ar fi absolut fantastic ca un uriaș în al fotbalului, precum Mircea Lucescu, să vină lângă proiectul Rapid. Repet, sub orice formă ar dori domnia sa. Nu are sens să discutăm despre expertiza lui Mircea Lucescu, nu are sens să discutăm despre acest om care reprezintă esența. Mircea Lucescu este esența fotbalului.

Eu îmi doresc să-l convingem că avem un proiect serios la Rapid, dar bineînțeles, cum se spune și în fotbal, mingea este la domnia sa. Mircea Lucescu este un uriaș, este un rapidist, este un om care a făcut performanță la Rapid. Ar fi minunat să-l conving să vină alături de Rapid. Repet, este unul dintre marile mele obiective personale pentru 2024 aducerea lui Mircea Lucescu în proiectul Rapid”, a declarat Dan Șucu, potrivit fanatik.ro.