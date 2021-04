Suma incredibilă pe care Delia Matache a plătit-o pentru o noapte de cazare, în Maldive. Mama artistei a dat-o de gol: „Era totul izolat pe o insulă”

Ajunsă la 60 de ani, Gina, mama Deliei Matache, trăiește o viață la care mulți visează. Deși pandemia de coronavirus i-a afectat și ei bugetul pentru că nu a mai avut concerte, artista nu s-a uitat la bani atunci când a venit vorba de relaxare.

Gina Matache a vorbit, la Antena Stars, despre vacanțele pe care le-a petrecut alături de Delia, în ultima perioadă. Mai întâi, a ales un concediu într-o destinație populară, pentru o săptămână. Apoi, au urmat și destinații una mai spectaculoasă ca cealaltă.

„În Dubai am stat o săptămână. A fost superb, a fost vis. Au luat copiii o vacanță în care să nu stăm doar într-un singur loc, am bifat mai multe locații. Am fost cu Delia și cu Răzvan. Au fost locurile lor diferite și mi-au zis:

«Hai mama, să guști și tu». M-au dus pe unde știau ei că este de văzut ceva deosebit. Eram ca un copil care a văzut pentru prima oară nu știu ce minunăție”, a povestit Gina Matache la emisiunea ”Showbiz Report”.

Surpriza uriașă pregătită de Delia Matache

Mai mult, Gina Matache a dezvăluit că, fiica ei i-a făcut o surpriză uriașă. Delia a dus-o fără să știe în Maldive.

„După am fost în Maldive, unde a fost mai pe relax așa, pentru că era totul izolat pe o insulă, dar cu dotările de ultimă generație în cameră. Adică, de unde vedeai așa niște căsuțe acoperite cu stuf, în interior era tot ce își trebuia, era superb.

A fost 4.000 și ceva de euro noaptea. Eu nu am știut unde merg. Am aflat după. Excursia aia a fost în contul zilei de 8 martie. După am plecat în Egipt. Nu era pentru mine, era pentru taică-su. Am stat o săptămână în Egipt”, a mai povestit mama Deliei Matache.

Cine este Gina Matache

Gina Matache, mama Deliei, este o cunoscută interpretă de muzică populară și de petrecere. A fost căsătorită de două ori, prima dată cu tatăl solistei și al Oanei, care a ales viața monahală în 2004, și a doua oară cu instrumentistul Jan Mocanu, de care s-a despărțit în anul 2016.

Cei doi au fost împreună nu mai puțin de 10 ani, însă relația s-a terminat, după ce în presă s-a zvonit că bărbatul ar fi înșelat-o pe mama Deliei.

