Sunt declarații mai dure ca niciodată! Fostul soț o acuză pe Maria Constantin că…

Când lucrurile păreau să ajungă aproape de normalitate între Maria Constantin și primul ei soț, cântărețul Ciprian Tapotă Lătărețu, relația lor s-a tensionat. Cântărețul o acuză pe Maria că se folosește de propriul copil ca să se promoveze și că nu a înaintat niciun proces pentru custodia băiețelului. Ciprian Tapotă îi mai amenință cu instanța și pe cei care au spus că s-ar fi împăcat cu Maria.

Primul soț al Mariei Constantin a luat foc când prin presă s-a speculat că ar fi făcut pace cu mama primului său copil. Scânteia a generat o adevarată explozie, iar Ciprian Tapotă Lătărețu o acuză pe Maria că ar avea intenții ascunse cu propriul copil. Totul a pornit de la petrecerea organizată de Maria cu ocazia zilei de naștere a micuțului.

„- Eu nu am venit pentru că ea era acolo, nu vreau să dau ochii cu ea. Tot timpul, de șapte ani încoace, la mine a făcut ziua. Eu i-am făcut ziua separat, ea a făcut în altă zi. Ea face totul pentru presă, nu vreau să spun mai multe, ea și-a atins scopul, s-a filmat, s-a fotografiat, și-a atins scopul. Nu e pasat. Copilul e la mine. Dacă era mamă, nu trebuia să fie în altă parte?

– Înțeleg că există un proces prin care vrea să-și ia copilul.

– Nu există niciun proces. Lucrurile astea le spune de ani de zile, eu m-am obișnuit. Băiatul, câteodată spune că vrea să se ducă la ea, câteodată se răzgândește, nici el nu știe ce vrea. Dar ea, îți spun sigur că nu a făcut niciun demers ca să-l ia. Eu primeam notificare. Eu știu care este adevăratul scop al ei. Și eu nu vreau să cad în capcana asta. Dacă ar fi fost cu inima curată față de mine și de el, eu aveam toată disponibilitatea să înțeleg, strict pentru el. Dar eu știu care sunt interesele ei ascunse și nu vreau să pic în capcana asta„, a declarat primul soț al Mariei Constantin, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA.

„Nicio lege nu este mai presus de dorinţa copilului…”

Maria Constantin se apără și spune că își dorește să respecte dorința copilului său, aceea de a locui cu mama sa și va face toate demersurile în acest sens.

„E foarte fericit și voi face totul ca lui să-i fie bine, pentru că în ultima perioadă vrea să stea numai la mami. Și e un lucru foarte bun pentru mine și e normal că orice mamă își dorește să aibă lângă ea puiul ei. Fiul meu este cel mai important, și atunci, până la urmă nu contează niște acte scrise sau un ordin judecătoresc. Voi face demersurile ca fiul meu să locuiască la mine pentru că asta își dorește. Nicio lege sau ordin judecătoresc nu este mai presus de dorința copilului. O să fac tot posibilul și toate demersurile de pe lumea asta, tot ce va trebui să fac, eu voi face, ca fiul meu să rămână lângă mine „, ne-a mărturisit Maria Constantin.

„Gura lumii nici pământul n-o astupă…”

Disputa pentru micuț datează de mai mulți ani, iar Maria Constantin şi-a acuzat și foștii socrii că au încercat s-o țină departe de propriul copil.

„Ați încercat să-mi creați o imagine denaturată, a unei mame denaturate, lucru care nu este ușor de iertat. Eu nu o acuz pe fosta mea soacră, îl acuz pe fostul meu soț, că nu știu de ce nu vorbeşte el, cu el am fost căsătorită, nu am fost cu fosta mea soacră. Dacă el nu v-a adus la cunoștință câte apeluri a avut de la mine și ce mesaje mi-a trimis, atunci o să le vedeți astă-seară. Eu încercam să sun ca să-mi văd copilul meu. Chiar în ziua de Crăciun, acum, până să intru în emisie, îmi verificam apelurile. A avut patru apeluri de la mine și un mesaj în care îl rugam frumos ca, atunci când este lângă Codruț, să-mi dea un semn să pot vorbi și eu cu el în ziua de Crăciun. Copilul meu, aproape o lună de zile, nu l-am văzut decât de câteva ori doar pe geamul mașinii, plângând. Adusesem un cadou pentru copilul meu. Întrebați-l pe Ciprian, vă rog, de ce nu vorbește el?

Odată cumpărasem niște hăinuțe pentru copil și voiam să i le dau. Știți cum i-am dat acel cadou copilului meu? (…) Am alergat pe o stradă întreagă după mașină, pentru că a plecat cu mașina, a zis că traumatizez copilul, și a deschis portbagajul la mașină ca să-i las cadoul copilului, în portbagajul de la mașină. Eu nu voiam sa-i las cadoul copilului în portbagajul de la mașina, eu voiam să-mi văd copilul și să-l strâng în brațe.

După cum spuneam, gura lumii nici pământul n-o astupă. Aceste acuze au pornit din diverse spuse pe la televizor, însă nimeni nu știe ce am trăit eu și nu doresc nici dușmanilor să treacă prin ce am trecut eu„, mărturisea Maria Constantin în urmă cu ceva vreme.

