Maria Constantin, declarații despre primul bărbat cu care s-a afișat după divorțul de Marcel Toader

Maria Constantin s-a afișat cu un bărbat pentru prima oară după divorțul de Marcel Toader. Fanii au reacționat, iar blondina a fost nevoită să dea explicații.

Luni seară, Maria Constatin a publicat o fotografie în care apare în ipostaze tandre, alături de Ensar Duman, un medic din Turcia. Colac peste pupăză, artista a scirs în dreptul imaginii și câteva cuvinte care le-au dat de gândit curioșilor. (CITEȘTE ȘI: CUM A REACȚIONAT IUBITUL MARIEI CONSTANTIN CÂND A AFLAT CĂ ARTISTA PLEACĂ SINGURĂ ÎN VACANȚĂ)

“Nimic nu este întâmplător!”, a scris cântăreața în dreptul fotografiei sale.

Bineînșeles, speculațiile n-au întârziat să apară, iar Maria Constantin a fost nevoită să explice întreaga situație. (CITEȘTE ȘI: MARIA CONSTANTIN A SPUS CÂT DE AVANSATĂ ESTE, DE FAPT, RELAȚIA CU NOUL IUBIT: “GĂTIM ÎMPREUNĂ… NE SPUNEM: «TE IUBESC»”)

Maria Constantin, declarații despre Ensar Duman

Ei bine, în ciuda aparențelor și speculațiilor, se pare că pe Maria Constantin și Ensar Duman îi leagă doar o relație de prietenie și nimic mai mult. Îndrăgita cântăreață nu vrea încă să-i divulge identitatea noului ei iubit și preferă să-și țină, în continuare, povestea de dragoste departe de ochii și gura lumii.

"Eu si Ensar Duman suntem prieteni foarte buni. Vechi si foarte buni. Ne intelegem excelent, aveam lucruri in comun, dar ne intalnim destul de rar. Cred ca incurcatura si faptul ca unele persoane au spus ca am fi impreuna se datoreaza comentariului facut de mine in care am spus ca "Nimic nu este intamplator". Sa va explic. Ma aflam in oras cu o amica, iar ea mi-a spus ca ma duce la un restaurant unde se mananca bine. Am zis "Ok" si am plecat. Abia cand am ajuns, am observat ca ea ma adusese la restaurantul lui Ensar. I-am zis: Dar eu il cunosc pe patronul de aici, mi-e prieten! Si, uite asa am reusit sa ma revad cu el. Fereasca sfantul, nu-mi fac nicio interventie estetica, nu am nevoie! Sunt multumita de felul in care arat si nu vreau sa schimb nimic la mine. In rest, da, Ensar e primul barbat cu care apar intr-o poza realizata dupa divortul meu. Intr-adevar, pana acum am evitat sa ma fotografiez cu alti barbati.", a mărturisit Maria Constantin pentru wowbiz.ro.