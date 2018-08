Super-lovitură! A semnat cu Torino în weekend. Cum a ajuns un puști-minune de la ACS Juniorul în Serie A

ACS Juniorul este școală de fotbal care produce. (Super oferte la accesorii gaming) A demonstrat-o, încă o dată dacă mai era nevoie, în urmă cu doar câteva zile. Când un fotbalist de mare perspectivă a semnat cu o forță din Serie A. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, detaliile unei mutări care i se datorează, în mare măsură, lui Mihai Trăistariu, boss-ul celor de la ACS Juniorul.

Enrichi Finica este născut în Republica Moldova, dar a explodat la școala ACS Juniorul, unde a petrecut un an și jumătate. În weekend-ul recent încheiat, puștiul a dat lovitura! Născut în 2002, fundașul stânga a semnat un contract cu AC Torino, formație de mare tradiție din Italia. (Reduceri mari la jocuri PC)

La negocieri, Enrichi Finica a fost însoțit de patronul lui ACS Juniorul, Mihai Trăistaru, care, de altfel, l-a și descoperit pe noul fotbalist al lui AC Torino. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a luat legătura cu boss-ul școlii de fotbal, care ne-a povestit cu lux de amănunte cum l-a descoperit pe noul jucător-minune care tocmai a semnat cu italienii.

“Este un copil născut în 2002, văzut de mine. Juca la o echipă mică din Moldova. L-am transferat, l-am ținut la cămin… casă, masă, i-am asigurat tot. Un an și jumătate am investit în el și acum l-am dat la FC Torino definitiv. Nu vă pot spune o sumă de transfer”, a spus Mihai Trăistaru. (VEZI AICI: EXCLUSIV: POVESTEA NOULUI ADI MUTU! „FULGERICĂ” E ROMÂN, ESTE CĂPITAN LA FIORENTINA ȘI MARCHEAZĂ GOLURI PE BANDĂ RULANTĂ)

ACS Juniorul este, fără să exagerăm, o pipinieră extraordinară. Pentru că nu doar Enrichi Finica a ajuns la un club mare din Europa, după ce și-a făcut “ucenicia” la clubul condus de Mihai Trăistaru.

“De-a lungul timpului am mai dat un jucător la Fiorentina, David Andrei. L-am dus la 10 ani acolo, iar în ianuarie va semna contract de profesionist. Am mai dus încă un jucător în probe la Espanyol, Alexandru Despa. Și urmează și alții. Dar mai mult în Italia pentru că acolo am cunoștințe și știu ce se caută acolo, ce profil de jucător”, ne-a mai declarat boss-ul de la ACS Juniorul. (CITEȘTE ȘI: ATLETICO MADRID DESCHIDE ȘCOALĂ DE FOTBAL LA BUCUREȘTI! PREMIERUL VICTOR PONTA S-A ÎNTÂLNIT CU PREȘEDINTELE CLUBULUI)

240 de copii sunt legitimați la ACS Juniorul

ACS Juniorul tocmai a împlinit 10 ani de la înființare. Școala este organizată din toate punctele de vedere și oferă copiilor condiții de top pentru a face performanță.

“Avem 240 de copii, împărțiți în 15 grupe. Zece antrenori se ocupă de ei. Se plătește o taxă, dar eu nu opresc pe oricine, doar să încasez bani. Opresc doar talentele. Copiii se pregătesc la Baza Sportivă Ion Țiriac și la Metalglobus. De-a lungul timpului am colaborat cu diverși antrenori, unii care au activat chiar și la Liga 1: Virgil Andronache, Massimo Pedrazzini, Gigel Coman, Răzvan Farmache. Am lucrat inclusiv cu Silviu Ioniță, psihologul echipei naționale. Copiii au toate condițiile să facă performanță. Avem o colaborare inclusiv cu Metalglobus, din Liga 2”, ne-a mai declarat Mihai Trăistaru. (NU RATA: DANI COMAN ARE ȘCOALĂ DE FOTBAL DOAR DE DRAGUL COPIILOR! „SUNT CONVINS CĂ DIN FOTBAL NU SE POT SCOATE BANI!”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro sau pe Whatsapp la 0741 CANCAN (226.226)