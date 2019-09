Super-olimpica României face ravagii prin București cu un I8 de 100 mii €!

Larisa Iordache îl ”copiază” pe Ianis Hagi! Super-olimpica României, principala noastră speranţă la medaliile de la Tokyo 2020, a făcut ravagii prin București cu un BMW I8, care este evaluat la aproximativ 100.000 €. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă, în exclusivitate, imaginile. (CITEȘTE ȘI: CE BOLID A PRIMIT CADOU IANIS HAGI DUPĂ CE S-A ÎNTORS ÎN ȚARĂ DE LA CAMPIONATUL EUROPEAN U21)

Larisa Iordache (22 de ani), una dintre gimnastele din noul val, în care România şi-a pus mari speranţe pentru medalii la Olimpiada de la Tokyo, a făcut senzație în Capitală la volanul un bolid de lux de 100.000 de euro.

A ajuns cu I8-ul și în Sălăjan

Zilele trecute, super-olimpica României a fost întâlnită pe străzile din București, unde a atras privirile tuturor cu bijuteria pe patru roti pe care o conduce, un BMW I8.

După ce a dat "o tură" cu bolidul prin oraș, micuța gimnastă s-a îndreptat spre magazinul deținut de părinții ei, în cartierul Sălăjan, supermarket ce poartă numele Larisei și al fratelui ei, Răzvan.

Odată ajunsă în zona magazinului, Larisa Iordache și-a parcat I8-ul cum a găsit un loc, chiar dacă a blocat temporar alte două mașini. Grăbită, sportiva a riscat puțin și a traversat strada printr-un loc nepermis.

Imediat ce a ajuns la magazinul părinților, Larisa s-a instalat comod în locul vânzătoarei și a început să butoneze "cu poftă" telefonul mobil. Din câte se pare, atunci când timpul îi permite, gimnasta este cea care le ține locul părinților și se ocupă îndeaproape de supermarketul ce pare să fie afacerea familiei.

O apariție ca în “Baywatch”

În această vară, super-campioana s-a dezbrăcat la plajă și a făcut senzație pe litoralul românesc. Într-un costum de baie extrem de sexy, Larisa a avut o apariție de-a dreptul răvășitoare. După ce s-a lăsat mângâiată de razele soarelui, gimnasta s-a răcorit în valurile mării. După câteva minute de bălăceală, renumita sportivă a oferit o imagine senzațională.

Cu trupul ud și cu mersul de gazelă, Larisa Iordache s-a îndreptat spre șezlong. Momentul, care părea desprins din celebrul serial "Baywatch", a fost savurat pe îndelete de reprezentanții sexului tare, care nu și-au putut lua ochii de la formele perfecte ale gimnastei.

A dat iubirea pe prietenie!

Povestea de dragoste pe care gimnasta Larisa Iordache a trăit-o alături de un coleg de breaslă, Roland Modoran, a ajuns la final. Cei doi s-au despărțit elegant, anul trecut, dar continuă să petreacă timp împreună, întrucât împart aceeași gașcă de prieteni.

„Ne-am despărțit în iarnă, acum suntem foarte buni amici, ne comportăm ca doi oameni normali. A trecut ceva vreme, mă bucur că am putut să rămânem în relații foarte apropiate. Roland este gimnast, suntem toți o echipă și tot timpul când ieșim, ne înțelegem. Ieșim în gașcă tot timpul, fete, băieți de la gimnastică, încercăm să ne ținem aproape.

Eu și Roland ne întâlnim aproape zilnic, ieșim cu aceiași prieteni, avem puncte comune, nu aveam de ce să ne războim. Nu mergea totul chiar atât de OK și am zis decât să mai treacă o perioadă de timp și să nu ne înțelegem și să nu fie OK între noi, mai bine acum decât mai încolo", a povestit Larisa Iordache, gimnasta care este medaliată olimpică, mondială și europeană, pentru o publicație din România.

