Superalimentul-minune care vindecă 7 boli. Costă 15 lei în Mega Image

De: Anca Chihaie 28/10/2025 | 10:19
Semințele de chia sunt apreciate de nutriționiști ca un adevărat „superaliment” datorită profilului lor bogat în substanțe nutritive, potrivit CSID.

Aceste semințe mici și negre sunt o sursă importantă de fibre, proteine, acizi grași omega-3, antioxidanți și minerale esențiale precum magneziu, calciu și zinc, ceea ce le face un ingredient valoros pentru menținerea sănătății generale.

Semințele negre se găsesc pe raftul fiecărui supermarket din România. De exemplu, în magazinele MegaImage o pungă de 125g de semințe de chia poate fi cumpărată la prețul de 15 lei.

Chia/Foto: MegaImage

Studiile recente sugerează că integrarea semințelor de chia în alimentația zilnică poate aduce beneficii pentru mai multe probleme de sănătate. Printre acestea se numără diabetul, unde contribuie la reglarea nivelului de zahăr din sânge, constipația, prin îmbunătățirea tranzitului intestinal, și gastrita, datorită efectului lor blând asupra sistemului digestiv.

×