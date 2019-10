Surpriză! Ce conduce fiul lui Nicolae Guță și câți euro a dat pe ea

Fiul celebrului Nicolae Guță ”se respectă”. Atunci când vrea să dea o ”tură” prin oraș este decis să ”ia ochii” tuturor celor cu care se întâlnește. În consecință, s-a decis să achiziționeze un… adevărat ”armăsar” pe două roți.

Nicu, băiatul lui Nicolae Guță, a văzut o motocicletă Kawasaki Ninja la un prieten și se poate spune că a fost dragoste la prima vedere. Nu știm cât au durat negocierile, însă fiul lui Nicolae Guță a plecat acasă pe respectiva motocicletă ”de fițe”. Preţul unei astfel de motociclete este de aproximativ 5.000 de euro, iar la mâna a doua poate fi cumpărată cu aproximativ 2.500-4.000 de euro, în funcţie – bineînțeles – de kilometrii trecuți la bord şi de starea în care se află.

Nicolae Guță conduce o mașină modestă

La 51 de ani, Nicolae Guță are 12 copii și se pregătește să devină din nou ginere. El și mama celui mai mic moștenitor, Cristina, vor să facă nunta în ziua în care îl vor boteza pe Edan. Devenit un familist convins în ultimii ani, controversatul manelist a ales să nu investească bani în mașina pe care o conduce, astfel că… de multă vreme, el conduce un autoturism fabricat în România și pe care o preferă mulți dintre români.

În timpul unor declarații mai vechi, fosta lui soție, Narcisa, a vorbit despre mașina lui personală. “Dacie – pentru ca e un om modest, merge cu ce se simte bine. A zis ca nu vrea sa investeasca mult intr-o tabla pentru ca aia se indoaie, se sparge, a zis ca mai bine investeste in proprietati. Dar are multe case. Mai mult de 9 are. Eu am o masina mai scumpa decat a lui”, a declarat Narcisa Guță, fosta soție a manelistului, într-un interviu oferit la Antena 1.