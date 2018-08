Surpriză! Cine îl susține pe Connect-R după divorțul de Misha. “Am vorbit cu el!”

Connect-R a anunțat că s-a separat de soția sa, Misha, în urmă cu mai bine de un an. Cei doi artiști au împreună o fetiță superbă, Maya, de dragul căreia au rămas foarte buni prieteni. De altfel, cântărețul a rămas în relații ok și cu Diana Georgescu, cu care a avut o relație timp de cinci ani, din 2008 până în 2013.

Acesta a dorit să-i transmită un mesaj fostului iubit, cu care a fost la un pas să se căsătorească.

“Ştiu ce s-a întâmplat între Connect-R şi Misha, am mai vorbit cu el. Ne repectăm foarte mult unul pe celălalt şi îmi pare rău pentru ce i se întâmplă. Ei ştiu ce este mai bine de făcut pentru binele lor. Noi am rămas în relaţii bune, adică ne-am vorbit întotdeauna frumos, ne-am respectat, dar în momentul ăsta lui nu cred că îi arde de fete, ci de muzică şi de îngrijirea fetiţei. El se concentrează mai mult pe carieră în momentul ăsta şi aşa şi trebuie să facă, pentru a trece peste despărţire”, a spus Diana Georgescu, conform click.ro.

Cum a anunțat Connect-R că divorțează

Connect-R a scris pe pagina lui de Instagram despre divorț. Mai mult, se pare că cei doi sunt despărțiți de ceva vreme, dar au rămas prieteni de dragul copilului lor. Potrivit artistului, ei au luat această decizie în urmă cu un an.

„Nu obișnuiesc să împărtășesc lucruri atât de intime cu nimeni, dar nici să găsesc minciuni tot timpul nu pot. 1 an și 3 săptămâni de când am hotărât să rămânem prietenii și părinții copilului nostru! Viața merge mai departe pentru fiecare dintre noi! Atât am avut de spus! Rog pe toată lumea inclusiv presa să nu ne pună întrebări. Mulțumim anticipat”, a scris Connect-R pe pagina lui de Instagram.