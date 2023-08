Surpriză de proporții pentru fanii iUmor. Cine sunt noii prezentatori, după ce Șerban Copoț și Dan Badea au fost înlocuiți

Emisiunea iUmor se bucură de mult succes în rândul telespectatorilor, sezonul 15 fiind gata să apară pe micile ecrane. Producția de la Antena 1 a suferit multe schimbări de-a lungul timpului, fie că a fost vorba despre juriu sau prezentatori. Ei bine, producătorii concursului de umor sunt gata de o nouă mutare, așa că au pus totul la punct. După plecarea lui Șerban Copoț, alți doi prezentatori își vor face apariția la TV.

Emi și Cuza de la Noaptea Târziu sunt noii prezentatori de la iUmor, după plecarea lui Șerban Copoț de la cârma producției Antena 1. Dan Badea, colegul său de breaslă, a anunțat că rămâne în reality show, încă susține că vor avea loc anumite schimbări. Sezonul 15 al emisiunii este gata să înceapă, așa că producătorii au pus la punct ultimele detalii. Emi și Cuza au făcut echipă și la Asia Express, dar și la emisiunea Te cunosc de undeva. Acum, urmează să prezinte împreună iUmor.

Ce spune Cuza de la Noaptea Târziu despre noul proiect, iUmor

Cuza de la Noaptea Târziu a fost foarte fericit atunci când a primit vestea cea mare. A acceptat propunerea fără să stea pe gânduri, fiind o bucurie profesională să fie implicat într-un astfel de proiect, așa cum susține chiar el.

„Să faci parte din echipa iUmor, un show cu tradiție, este o bucurie pentru noi. Când am primit propunerea de a prezenta sezonul 15 iUmor nici eu, nici Emi nu am stat pe gânduri. Este o bucurie profesională sa primești votul de încredere din partea unei echipe care a reușit sa facă istorie cu acest format.

Sperăm ca lucrurile sa decurgă așa cum ne dorim și telespectatorii să ne primească cu brațele deschise. Noi vom face tot posibilul să ne ridicăm la așteptările oamenilor care urmăresc si îndrăgesc acest show de ani buni și să reușim să ducem mai departe ceea ce au construit atât de bine Serban Copoț și Dan Badea”, a declarat Cuza de la Noaptea Târziu, pentru a1.ro.

Emi de la Noaptea Târziu a acceptat oferta fără să stea pe gânduri

Emi de la Noaptea Târziu s-a arătat entuziasmat de noul proiect și este sigur că el și amicul său, Cuza, vor face treabă bună pe micile ecrane, mai ales că emisiunea iUmor li se potrivește perfect.

„Totul a început cu un telefon! Așa încep și căsnicii, și nașteri, și invitații la nuntă, și livrări de colete prin curier și restructurări de post! A fost ceva normal! Când am fost întrebați dacă ne-ar surâde ideea cred că a fost unul dintre momentele în care ne-am înțeles fără să ne spunem nimic unul altuia, pentru că până la urmă va fi o experiență nouă pentru noi, mai ales că este o emisiune de comedie, cumva pe nișa noastră, a ceea ce am făcut în online, unde putem fi noi și unde ne putem simți confortabil! Într-adevăr, ne-am gândit și la rate, la investiții, la ce ne mai ajută banii și am zis că e OK să mergem. Pentru că eu m-am însurat, Cuza și-a luat mașină scumpă, să mai recuperăm și noi”, a spus și Emi.