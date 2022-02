Surpriză la Pro TV! Cine sunt cei 4 concurenți noi de la ”Survivor Romania”

Surprizele se țin lanț la ”Survivor România”. În această aseară, 13 februarie 2022, în echipa ”Faimoșilor” și a ”Războinicilor” au venit noi concurenți în lupta pentru premiul de 100.000 de euro. Iată care sunt cei mai noi membri ai show-ului de la Pro TV!

Cine sunt noii concurenți de la ”Survivor România”

La ”Survivor România” au venit noi concurenți. Daniel Pavel le-a urat ”bun venit” celor 4 concurenți care au intrat în competiția din Republica Dominicană. Chiar înainte de a începe lupta pentru recompensă, ”Faimoșii” și ”Războinicii” au făcut cunoștință cu noii colegi.

Marian Dărgulescu și Natalia Duminică au intat în echipa ”Faimoșilor”:

”Fost gimnast de performanță, actualmente antrenor de gimnastică. Am venit să ajut echipa ”Faimoșilor”, am acceptat pentru că va fi o experienta ”once in a lifetime”, sper să ne bucurăm la maxim de ea”, a fost prezentarea gimnastului Marian Dărgulescu.

Natalina Duminică, dansatoare și artistă de balet a mărturisit că: ”Am venit aici ca să dau forță echipei Faimoșilor”.

În chipa ”Răzoinicilor” s-au alăturat Oana Ciocan și Doru Răduță:

”Am 24 de ani și am venit pentru că e genul meu de competiție, îmi place să lupt, îmi place să câștig, e un show plin de adrenalină”, a spus Oana Ciocan, după ce a fost întâmpinată de colegii din echipa ”Războinicilor”.

Doru Răduță este amator de senzații tari și a declarat că: ”Am 31 de ani, sunt amator de senzații tari, îmi place tot ce înseamnă adrenalină, de aceea sunt aici”.

În această seară, concurenții de la ”Survivor România” se vor lupta în cursa pentru recompensă. Daniel Pavel, prezentatorul show-ului, le-a dezvăluit premiul, iar câștigătorii se vor bucura de o masă cu proteine, mai exact o porție zdravănă de pui shanghai.

