Surpriză pentru frații Tate când au aterizat în America. Prima reacție: „Nu este un loc în care sunteți bineveniți”

Andrew (38 de ani) și Tristan Tate (36 de ani) au ajuns în Florida, Statele Unite ale Americii, iar mai multe publicații de peste Ocean au surprins sosirea lor. Cei doi au fost așteptați la aeroport de o mulțime de reporteri străini. Frații au ținut chiar să ofere o declarație prin care au susținut că vor să își apere reputația. Între timp, guvernatorul statului american a transmis că britanicii nu sunt bineveniți la ei.

Andrew și Tristan au dublă cetățenie, americană și britanică, însă le-a fost interzis timp de doi ani și jumătate să părăsească România, fiind acuzați de viol și trafic de persoane. Totuși, procurorul DIICOT care se ocupă de cazul lor le-a aprobat această deplasare în Florida.

Plecarea fraților Tate a avut loc după ce Financial Times a scris că Administrația Trump a făcut presiuni asupra autorităților din țara noastră în legătură cu acest aspect. Cei doi au susținut că urmează să aibă întâlniri cu „persoane importante”.

Frații Tate au ajuns în Statele Unite ale Americii după o călătorie de 12 ore la bordul unei aeronave Gulfstream G550 înmatriculate N5430G, conform site-ului specializat în informații din industria aviației BoardingPass. Cei doi au părăsit România joi dimineața, 27 februarie, la ora 6:45.

Andrew și Tristan au fost așteptați pe aeroportul din Fort Lauderdale, Florida, de către o mulțime de reporteri străini. Britanicii s-au oprit pentru a oferit o scurtă declarație, după care au plecat mai departe către mașinile păzite de bodyguarzi.

DIICOT a transmis că Andrew și Tristan Tate se află în continuare sub control judiciar, însă a fost ridicată măsura care le interzicea să părăsească țara noastră. Cei doi trebuie să se întoarcă în România la finalul lunii martie, potrivit Digi 24.

În urmă cu 10 zile, Financial Times a scris că Administrația Trump a făcut presiuni asupra autorităților din România pentru a-i lăsa pe frații Tate să călătorească. Totuși, guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, a susținut că cei doi nu sunt bineveniți în statul american. Oficialul a precizat că a aflat din presă despre venirea britanicilor.

De asemenea, un jurnalist l-a întrebat pe Donald Trump de ce administrația Trump „a pus presiuni pe guvernul din România pentru a fi eliberați” frații Tate, precizând că „nu sunt considerați oameni buni în multe cercuri”.

Donald Trump says he knows nothing about Andrew & Tristan Tate flying back to the US.

„I just know nothing about it, we’ll check it out and let you know.” pic.twitter.com/8h4DB8haKs

— Media Research Center (@theMRC) February 27, 2025