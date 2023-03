Survivor de la Pro TV e „făcătură”? DOC a recunoscut tot: „Am jucat un rol”

Deși credea că va pune mâna pe marele premiu, DOC a plecat din competiția Survivor România, după doar două luni jumătate. Parcursul său în cadrul show-ului a fost unul destul de controversat, iar conflictele cu ceilalți colegi nu au lipsit. Acum, DOC spune că tot ce s-a întâmplat în Dominicană a fost un rol pe care l-a jucat, arătând publicului doar o față a lui.

DOC a pășit încrezător în competiția Survivor România 2023. A vrut să își depășească limitele, să vadă cum și cât va rezista în fața condițiilor dure din Dominicană. Concurentul și-a făcut planul de acasă, însă nu s-a potrivit cu cel din junglă. După două luni și jumătate de competiție, DOC a ajuns la capătul puterilor și s-a bucurat că a fost eliminat.

În ceea ce privește parcursul său în cadrul show-ului, DOC a spus că a jucat un rol, unul pe care el l-a ales, cu un scenariu nescris. Deși tot ce s-a întâmplat în Dominicană este cât se poate de real și transparent, DOC a ales să arate doar o anumită fața a lui, mulându-se pe comportamentul colegilor și pe situația dată.

„Nu regret absolut nimic. Și sunt convins că dacă aș mai face o dată, tot așa mi-ar ieși. Pentru că eu ăsta sunt. Vă jur, eu nu v-am livrat nimic. Poate a fost un rol, dar a fost un rol jucat în condițiile date, cu scenariul ăla nescris. (…) Ce s-a întâmplat acolo, a fost pe bune. Se cheamă reality show. Eu jucam un rol care să-mi placă mie, nu ăla care să placă publicului. Vreau să înțelegi că sunt super ok cu tot ce mi-au spus”, a declarat DOC, în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță.

(CITEȘTE ȘI: VICA BLOCHINA, DEZVĂLUIRI ULUITOARE DUPĂ ELIMINAREA LUI DOC DE LA SURVIVOR ROMÂNIA: ”ADA PROVOACĂ!”)

„Nu am ce trebuie”

Atunci când a acceptat provocarea Survivor România, DOC a fost convins că are toate calitățile necesare care să îl ducă în marea finală. Însă, jocul i-a arătat cât de mult s-a înșelat. Deși nu a avut o problemă din punct de vedere sportiv, DOC a avut o problemă cu controlul emoțiilor.

Artistul a realizat că nu avea cum să reziste până la finalul competiției. Dorul de casă a fost mare, la fel și tensiunile cu colegii de echipă, iar după două luni și jumătate de competiție, DOC a plecat cu bucurie acasă.

„Am rezoluții cu care m-am întors. Eu sunt un tip foarte competitiv. Recunosc că nu m-am uitat la ce s-a întâmplat cu mine, nu am avut nici timp și nici dorință. Fiind foarte competitiv, am învățat că e ok să mai și pierd. (…) Nu-mi pare rău că am plecat.

Eu m-am dus acolo convins că aș putea câștiga, dar pe parcurs am înțeles că nu am ce trebuie. Nu am controlul emoțiilor, trebuie să fii foarte mercenar, foarte soldat, să câștigi chestia asta. (…) Dumnezeu m-a adus acasă, când trebuia să vin acasă”, a mai spus DOC.

(VEZI ȘI: SOȚIA LUI DOC SPUNE ADEVĂRUL! PRIMELE DECLARAȚII, DUPĂ ELIMINAREA ARTISTULUI DE LA SURVIVOR 2023: ”AM PLÂNS ZILNIC”)