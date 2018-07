Tab Hunter a murit la 86 de ani. Mesaj în memoria regretatului actor: “Vă rugăm să-i onorați memoria spunând o rugăciune în numele său”

Tab Hunter, unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood în anii ’50, a murit. Starul american avea 86 de ani. În lumea filmului, el a activat ca actor timp de 65 de ani, între 1950-2015. De asemenea, regretatul Tab Hunter a fost regizor, prezentator, cântăreț pop și scriitor.

Tab Hunter a murit la vârsta de 86 de ani

Partenerul regretatului actor, producătorul Allan Glaser, a spus că acesta a murit din cauza unui cheag de sânge din picior care a declanșat un stop cardiac, potrivit stuff.co.nz. Vestea tristă care a adus doliul în cetatea filmului de la Hollywood, dar și în inimile fanilor lui Tab Hunter a fost dată pe pagină oficială de Facebook a actorului.

“Vești extrem de triste. Tab a murit în această seară. Vă rugăm să-i onorați memoria spunând o rugăciune în numele său. I-ar fi plăcut asta”, a fost mesajul publicat pe pagina de Facebook a lui Tab Hunter.

Tab Hunter, biografie

Tab Hunter s-a născut pe 11 iulie 1931 în New York City. El s-a înrolat la 15 ani în Pază de Coastă a SUA, mințind în legătură cu vârstă lui. Acolo și-a atras porecla “Hollywood”, pentru că în timpul liber, obișnuia să se uite la filme, în loc să meargă prin baruri. L-a întâlnit pe actorul Dick Clayton, care l-a îndrumat spre actorie. Clayton i l-a prezentat pe impresarul Henry Willson, care mai descoperise câteva staruri, printre care Guy Madison și Robert Wagner.

Primul lui rol a fost într-un film negru, „The Lawless” (1950). După câteva apariții în alte filme, a semnat un contract cu Warner Bros. A apărut în “The Șea Chase” (1955), unde a jucat alături de celebrii John Wayne și Lana Turner. Rolul care avea să îl facă faimos a fost cel al fratelui mai mic al lui Robert Mitchum, în “Track of the Cât” (1955). Ulterior avea să joace în “The Burning Hills” și “The Girl He Left Behind”, ambele apărute în 1956.