Tânărul din imagine și-a organizat petrecerea de înmormântare, încă din timpul vieții. Motivul pentru care a recurs la acest gest îți rupe inima!

Rob Hale este un tânăr în vârstă de 33 de ani, care a fost diagnisticat cu o boală cruntă: leucemie. În luna aprilie a anului 2021, medicii i-au pus diagnosticul care urmează să-i aducă sfârșitul inginerului. În ultima lună a anului trecut, chiar înaintea Crăciunului, medicii i-au spus că nu mai pot face nimic pentru a-i salva viața, iar timpul petrecut pe acest pământ este echivalentul a câtorva săptămâni.

Inginerul care se află pe moarte a decis să facă un ultim lucru, și anume să-și organizeze o mormântare în timpul vieții. Rob nu a vrut ca cei dragi să fie năpădiți de durere, ci dimpotrivă, a dorit să-și ia la revedere de la cei dragi sufletului lui într-un mod cât mai puțin dureros.

,,Am vrut să fac ceva unde să-i văd pe toți”

De când a fost diagnosticat cu boala care-i va aduce sfârșitul, Rob Hale a decis să țină un jurnal pe Instagram despre ultimele clipe din viața sa. După ce a acceptat faptul că viața lui se va termina mult prea devreme, el a organizat o petrecere unde să-i adune pe toți cei dragi.

Deși starea lui nu a fost prea bună, durerile fiind greu de suportat, Rob Hale s-a bucurat că cei 50 de invitați i-au fost aproape.

,,Am fost doar la câteva înmormântări în viața mea și toate au fost triste și sumbre. Toată lumea e îmbrăcată în negru și își ține capul plecat. Am știut că, la un moment dat, voi avea parte de acea înmormântare, dar știam, în același timp, că pe mulți dintre cei care ar putea participa nu i-aș mai fi văzut înainte de a muri.

Am vrut să fac ceva unde să-i văd pe toți, să pot vorbi cu ei și să am o șansă reală de a-mi lua adio de la ei”, a povestit Rob Hale, potrivit peroz.ro.

Cum a aflat Rob că are leucemie

Deși credea că starea sa de rău se datorează simptomelor cu care a crezut că a rămas după ce s-a vindecat de COVID-19, medicii l-au sunat în timp ce se afla la locul de muncă și i-au spus că are leucemie.

Cum medicamentele și eforturile medicilor nu au dat roade, Rob a acceptat, într-un finla, că nu mai are scăpare și se va stinge în scurt timp.

,,Am ajuns să accept că am să mor de leucemie. Tot ce am trăit în ultimii doi ani nu a fost altceva decât să câștig timp. Ar fi trebuit să mor în mai 2021, dar faptul că sunt încă aici a făcut să merite toate prin câte am trecut doar pentru a avea acest timp suplimentar”, a mai spus Rob Hale.