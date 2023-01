Tania Popa, la un pas de moarte! Actrița a fost în comă timp de trei luni. „Nu credeau că o să rezist”

Tania Popa debordează de energie și este o fire foarte veselă. Actrița este mereu cu zâmbetul pe buze și pare că nimic nu îi poate strica voia bună. Însă, viața vedetei nu a fost mereu roz și a fost marcată de unele tragedii. Tania Popa a fost la doar un pas de moarte și vreme de trei luni s-a aflat în comă. Ce i s-a întâmplat actriței?

În cadrul unei emisiuni, Tania Popa a povestit unele evenimente teribile ce i-au marcat viața. Se pare că actrița a fost la doar un pas de moarte, iar familia ei a crezut că a pierdut-o. Vreme de trei luni a fost în comă, în urma unei întâmplări tragice. Medicii au fost sceptici, însă vedeta nu s-a dat bătută și a reușit să tracă peste tot cu bine.

Tania Pop a mărturisit că pe vreme când avea doar trei ani un incident teribil i-a marcat viața. Aceasta plecase la plimbare cu familia ei, iar într-o secundă de neatenție a căzut peste un stup de viespii sălbatice. Toate locuitoarele stupului au simțit nevoia să se răzbune și au înțepat-o de nenumărate ori. Cum avea doar trei ani, corpul actriței a cedat și a fost la un pas de se stinge. Părinții au dus-o de urgență la spital, iar timp de trei luni a fost în comă.

„Îmi aduc aminte clar că eu cu părinții mei și cu sora cea mai mare eram într-o zonă superbă unde se beau ape termale, unde se făceau tot felul de tratamente. Eram acolo pentru sora mea. Ne plimbam prin pădure și era vale. Am alunecat și am căzut într-un cuib de viespi sălbatici și am deranjat.

Viespile nu mor dacă înțeapă, ca albina. Tot acel cuib m-a înțepat până am cedat. Ai mei le dădeau cu mâinile jos și ele urcau. Tatăl meu m-a luat în brațe și a început să fugă și pur și simplu au rămas pe mine. Pentru creierul meu, pentru cât eram a fost mult prea mult. Am fost în comă, câteva luni. Nu credeau că o să rezist pentru că era destul de grav. Poate dacă eram mai mare poate ar fi fost alt fel. Creierul meu nu a știut să gestioneze acel incident”, a declarat Tania Popa.

„Am fost o supraviețuitoare”

Copilăria Taniei Popa nu a fost lipsită de peripeții. Un alt eveniment tragic a avut loc pe vreme când aceasta era numai un bebeluș. Atunci când avea doar nouă luni, nașul actriței a scăpat-o din brațe. Vedeta a suferit o comoție cerebrală și a îngrijorat pe toată lumea.

Tania Popa este o luptătoare și din fericire a reușit să depășească toate aceste momente la limită. Vedeta spune despre ea că este o supraviețuitoare și a demonstrat-o din plin până acum.

„Părinții mi-au povestit. A fost clar o întâmplare super-dramatică. De la mama țin minte. În adolescență mi-a spus, pentru că nașii mei, unde s-a întâmplat acest eveniment țineau enorm la mine, la ei. Faptul că s-a întâmplat să mă scape din brațe la nouă luni nașul meu, atunci a fost prima comoție cerebrală. Am fost o supraviețuitoare”, a mai spus actrița.

