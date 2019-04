Tăriceanu, despre Maior: „Nu știu pe cine reprezintă, statul paralel, Kovesi sau Coldea!”

Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, joi, despre ambasadorul României la Washington, George Maior, că nu știe pe cine reprezintă acesta în SUA, pe statul paralel, pe Kovesi sau pe Coldea. El a precizat că a avut miercuri o întrevedere cu acesta, în cadrul vizitei sale în Statele Unite.

„Aș vrea să contribuim la detensionarea relației existente în momentul de față între SUA și UE, pe care o văd pe cale să se deterioreze. Eu cred că ar fi o greșeală imensă să vadă această relație slăbindu-se. E bine ca această relație să fie una directă și nu mijlocită printr-un ambasador care nu știu pe cine reprezintă acolo, statul paralel din România, fundațiile Soros și anexele, pe doamna Kovesi, pe Coldea, pe Dumbravă, nu știu. Eu cred că această relație, sunt din 2014 președinte al Senatului. Ambasadorul României nu a fost capabil să aranjeze o singură vizită oficială, nu numai pentru mine, ci și pentru prim-miniștrii care au fost în funcție. Oamenii de acolo vor să ne cunoască. Probabil vor urma și alte contacte, fie mergând noi la Washington, fie venind ei încoace. Avem suficiente motive să dorim ca această relație să capete și altă dimensiune decât cea prezentă”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu, joi, la DC News.

Președintele Senatului a anunțat că s-a întâlnit cu George Maior, în cadrul vizitei oficiale pe care a efectuat-o în SUA.

„Cu ambasadorul României la Washington am avut ieri o scurtă întrevedere. Ieri după-amiază înainte de plecare, la mine la hotel”, a spus Tăriceanu.

El a adăugat că a angajat o firmă de consultanță pentru organizarea întrevederilor avute în SUA, inclusiv cu cea avută cu vicepreședintele Statelor Unite.

„Am avut o firmă de consultanță care a fost angajată și care s-a ocupat nu numai de aceste întrevederi, ci are o misiune mai largă de asigurarea componentei de public relations de relaționare cu media, pentru că constat că imaginea României în SUA este o imagine deformată, proiectată răuvoitor de multe vreme. Ambasadorul SUA la București are niște poziții pe care le cunoaștem și nu vreau să le comentez, constante. Ambasada României la Washington sau mai bine zis ambasadorul României la Washington a continuat linia din timpul președintelui Băsescu de a izola practic conducerea politică a României și de a nu angaja niște contacte care să permită americanilor să cunoască lidershipul politic din România și modul în care noi înțelegem relația strategică cu SUA. Atunci sigur că am utilizat mijloace legale și legitime care să îmi permită mie și României ca țară să proiectăm o altă imagine, modul în care vedem relația euroatlantică”, a conchis Tăriceanu.

Călin Popescu Tăriceanu s-a aflat, la începutul acestei săptămâni la Washington, unde a participat la Conferința Globală a Platformei Parlamentare pentru Fondul Monetar Internațional și Banca Mondială, organizată la sediul Băncii Mondiale. Șeful Senatului a avut întrevederi cu vicepreședintele SUA, Mike Pence, cu Keith Kellogg, consilierul pe securitate al acestuia și cu senatorul republican pentru statul Texas, Ted Cruz, fost candidat la prezidențialele din 2016.