Starea de sănătate a Mioarei Roman constituie un real motiv de preocupare pentru întreaga familie, dar mai ales pentru fiica Oana. Vedeta se dedică în totalitate îngrijirii celei care i-a dat viață, însă nu este singură în tot acest proces. (VEZI DETALII AICI) Fosta soție a lui Petre Roman este internată într-un centru de recuperare la standarde înalte, iar progresul este îmbucurător, susține Oana Roman, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. Fostul prim-ministru, alături de care Mioara Roman a avut un mariaj timp de 33 de ani, este alături de fiică și prima soție, acum, după intervenția chirurgicală suferită de femeie.

Mioara Roman a fost victima degenerărilor neuronale, ce par să nu se mai manifeste agresiv, după spusele Oanei Roman. Ulterior acestei maladii, și-a făcut apariția și o pareză la mâna dreaptă, motiv pentru care fosta soție a politicianului are nevoie de recuperare. Apogeul problemelor de sănătate a venit odată cu intervenția chirutgicală a aplicării unei proteze de șold.

Starea Mioarei Roman s-a stabilizat, responsabili fiind apropiații care o îngrijesc, inclusiv Izabela, fiica Oanei Roman.

„E foarte fragilă și trebuie să avem foarte mare grijă de ea!”

CANCAN.RO: Ce face doamna Mioara, cum se simte acum?

Oana Roman: Ce să spun, a avut probleme mari de sănătate anul ăsta, din păcate, a trebuit să o operăm, să îi punem o proteză de șold. După aceea a necesitat o perioadă de recuperare destul de lungă și acum este încă la un centru unde face recuperarea medicală. A recuperat foarte bine, este într-o stare bună, stabilă, doar că e foarte fragilă și trebuie să avem foarte mare grijă de ea.

De un an și ceva este într-un centru de îngrijiri, unde e foarte bine și unde eu stau cu ea aproape în fiecare zi. A venit la recuperare apoi se va reîntoarce acolo. Nu e simplu, are zile mai bune, zile mai puțin bune, dar pentru că este foarte îngrijită, sunt oameni mulți lângă ea, sunt eu lângă ea, merge Iza, are și o stare psihică bună, ceea ce e foarte important!

CANCAN.RO: Domnul Petre Roman s-a interesat de starea dumneaei?

Oana Roman: S-a interesat, de câte ori vorbesc cu el mă întreabă cum e mama. Fără îndoială că s-a interesat și fără îndoială că eu am simțit nevoia să vorbesc și cu el lucrurile astea și să îl țin la curent, să îi explic tot ce se întâmplă.

Așa consider eu normal. Și eu fac tot ce este omenește posibil ca ea să primească cele mai bune îngrijiri care există în România, pentru a-i fi cât mai bine.

„Ai mai multă grijă de mine decât am avut eu grijă de tine!”

CANCAN.RO: Și părinții, când eram mici, s-au preocupat foarte mult de starea noastră și cumva mi se pare că e de datoria noastră, în calitate de copii…

Oana Roman: Nu știu dacă toată lumea vede lucrurile așa, dar părinții sunt esența noastră și atunci trebuie să fim lângă ei până la capăt, fără îndoială. Nu din obligație, nu din a răsplăti ceva, ci pentru că așa trebuie să simțim, trebuie să fim lângă ei.

CANCAN.RO: Ție ce îți dă cea mai multă putere, după aceea vom ajunge și la puterea pe care o are doamna Mioara, bănuiesc că ambele vă alimentați foarte mult de la Iza?!

Oana Roman: Da, Iza îmi dă foarte multă putere, mama ultima oară când am fost la ea, acum două zile, mi-a spus «Mi se pare că tu ai mai multă grijă de mine decât am avut eu grijă de tine!».

Și i-am spus «Mama, eu tot ce sunt, sunt datorită ție! Tot ce am învățat, toate cunoștințele pe care eu le-am acumulat în această viață, în afară de școală, ți se datorează. Ai avut mult mai mare grijă de mine, pentru că eu m-am dezvoltat, am evoluat, am învățat atât de multe de la tine, încât sunt un om!».

Și asta e poate mai mult decât că a stat să îmi schimbe hainele și toate aceste cunoștințe pe care eu le-am primit de la ea sunt neprețuite!

