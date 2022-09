Mioara Roman, intervenție chirurgicală complicată! Ce mesaj a transmis Oana Roman: „Am nevoie de gândurile voastre”

Mioara Roman( 82 de ani) va suferi o intervenție chirurgicală complicată, astăzi. Anunțul a fost făcut de fiica sa, Oana Roman (46 de ani) încă de la primele ore ale dimineții. De asemenea, vedeta le-a cerut celor care o urmăresc să se roage pentru mama ei.

Problemele de sănătate nu îi dau pace! Mioara Roman a fost internată în spital de patru ori anul acesta.

După o săptămână în care mama ei a stat în spital sub stricta supraveghere a medicilor, Oana Roman le-a mărturisit internauților faptul că cea care i-a dat viață va fi operată. Se pare că intervenția este una destul de complicată, iar partenera lui Marius Elisei a vrut să îi fie alături în aceste momente grele.

Oana Roman nu a dat prea multe detalii despre ceea ce se va întâmpla, însă i-a rugat pe prietenii săi virtuali să se roage pentru sănătatea mamei sale.

„Mă duc la spital. Mama va suferi astăzi o intervenție chirurgicală destul de complicată. Am nevoie de gândurile voastre, pentru că va fi complicat. Vă țin la curent! Doamne ajută!”, le-a spus Oana Roman urmăritorilor ei din mediul online.

Cu ce probleme de sănătate se confuntă Mioara Roman

Mioara Roman s-a confruntat în ultimii ani cu mai multe probleme de sănătate. Din acest motiv, Oana Roman a făcut tot posibilul ca mama sa să fie tratată de cei mai buni specialişti şi s-a asigurat tot timpul că este îngrijită corespunzător.

În perioada pandemiei, fosta soție a lui Petre Roman a fost supusă în decursul a două luni la două intervenții chirurgicale. Prima dată, mama Oanei Roman s-a operat de colecist, apoi i-a fost scos un lipom infectat. În același timp, Mioara Roman a fost diagnosticată cu un Parkinson agresiv și are mâna dreaptă paralizată.

„Are destule probleme de sănătate. Degenerările neuronale nu stau pe loc și nici nu dau înapoi. Facem tot ce putem să le ținem pe loc. Are niște probleme are țin de partea neuronală. Îi afectează starea generală, nu mai e activă, conectată la toate lucrurile. Nu mai e așa rapidă în a înțelege. A făcut o serie de mici accidente vasculare. Are o pareză la mâna dreaptă. Are nevoie de îngrijiri speciale.

Trebuie să facă kinetoterapie, are nevoie de ajutor, nu mai poate să își miște mâna dreaptă deloc. A învățat să mănânce cu stânga”, a povestit Oana Roman în urmă cu ceva timp.