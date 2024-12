Tatăl băiețelului de 8 ani, care a murit într-un incendiu din Mureș, devastat de durere: ”Nu se mai putea ține pe picioare”

Durere fără margini pentru o familie dintr-o localitate din Mureș! Un copil și-a găsit sfârșitul la vârsta de 8 ani, după ce a fost intoxicat cu fum. Băiețelul s-a stins din viață când era în drum spre spital.

Potrivit informațiilor oferite de autoritățile care se ocupă de cercetarea cazului, băiatul a murit în cursul zilei de marți, 3 decembrie 2024. Copilul de 8 ani a fost intoxicat cu fum, după ce locuința în care se afla a fost curprinsă de flăcări. Mai mulți copii s-au speriat și au început să țipe când au trecut prin fața casei și au văzut fumul dens. Nimeni nu se aștepta la o asemenea tragedie! Familia este devastată de durere și cu greu își găsește liniștea în aceste momente complicate.

Citește și: Tragedie în Dolj! O femeie a fost găsită fără suflare pe un câmp din Işalniţa

Tatăl copilului și-a dat seama că se întâmpla ceva ciudat în momentul în care a auzit strigătele celor ce treceau pe drum. Bărbatul se afla în grădină atunci și a intrat de urgență în casă pentru a-l salva pe fiul lui. Era destul de tâziu atunci, asta pentru că micuțul era deja intoxicat cu fum și intrase în șoc cardio-respirator. Vecinii au intervenit pentru a stinge flăcările până au ajuns pompierii.

„Soba de rumeguş, a pus haine. Cât am mers în grădină la veceu şi am dat de mâncare la porc şi până să vin înapoi, deja ieşea focul din casă. Am scos copilul. Nu se mai putea ţine pe picioare”, a mărturisit tatăl copilului.