Tatăl Denisei Răducu încă are sufletul plin de amărăciune, la doi ani de la moartea fiicei lui: ”Au jefuit-o și au distrus-o ușor”

Pe 23 iulie 2017, la vârsta de 27 de ani, cântăreața Denisa Răducu, sau Denisa Manelista, cum o știau fanii, s-a stins din viață, din cauza unei boli cumplite. Tatăl regretatei artiste mărturisește că are sufletul sfâșiat, și acum, iar pentru el nimic nu mai este la fel.

Denisa Răducu a lăsat în urmă doi părinţi îndureraţi şi oameni care au plâns-o şi s-au rugat pentru sufletul ei. Emilian, tatăl ei, încă plânge când vorbește despre ea.

”S-au scurs cu multă amărăciune. Nici nu mai au importanţă zilele, anii pentru mine. Ce rost dacă lumina ochilor mei, fata mea, nu mai trăieşte?! Cel mai dureros lucru pentru un părinte e să îşi îngroape copilul. Ar fi cel mai bun lucru dacă, într-adevăr, acolo sus, ar fi mai bine pentru că aici, soarta a fost nedreaptă cu ea. Mă refer şi la boală, mă refer şi la oamenii din jurul ei care au jefuit-o şi au distrus-o uşor, uşor, contribuind la moartea ei. O fată cuminte, muncitoare, bună, care nu a făcut rău nici măcar unei muşte. Păcat de ea! Pe 21 iulie, de Sfântul Ilie, am făcut pomană, pentru că a fost sărbătoare mare. Au fost şi vecinii şi câţiva copilaşi. Am făcut o masă mai mare, cu aperitiv, sarmale, fructe, prăjituri, câte o sticlă de suc. Am fost şi la mormânt şi am împărţit. Am făcut ce am putut şi eu, cu multă durere în suflet. La mormânt am pus un acoperiş ca să nu plouă crucea. Au mai venit fete, băieţi şi au lăsat flori, fotografii, jucării, au aprins lumânări. Era iubită, Denisa mea. Am încercat să am grijă de mormânt. Nu aş putea să spun că este un mormânt frumos (n.r.: plânge). Spui aşa despre alte lucruri”, a declarat bărbatul pentru click.ro.