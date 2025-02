Tatăl lui Andrei Perneș e devastat de moartea fiului său. Ce a făcut cât timp a durat slujba de înmormântare

Durere fără margini în familia lui Andrei Perneș! Fostul concurent de la Mireasa și-a pierdut viața într-un tragic accident rutier, iar astăzi a fost condus pe ultimul drum. La doar 28 de ani, tânărul avea întreaga viață înainte, planuri de viitor și oameni dragi care îl iubeau. Înmormântarea a fost marcată de momente sfâșietoare, iar părinții săi au fost copleșiți de suferință.

Moartea lui Andrei Perneș a fost un șoc pentru toți cei care l-au cunoscut. Tânărul urma să își sărbătorească ziua de naștere luna viitoare și avea planuri mari, atât pe plan personal, cât și profesional. Din păcate, destinul a fost nemilos, iar astăzi, în satul său natal, familia și prietenii s-au văzut nevoiți să își ia rămas-bun pentru totdeauna.

La funeraliile lui Andrei, atmosfera a fost apăsătoare. Familia și apropiații s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu, însă cel mai greu moment a fost pentru tatăl tânărului. Devastat de pierdere, acesta nu a reușit să se desprindă de sicriu pe tot parcursul slujbei. Cu lacrimi în ochi, a rămas lângă fiul său, incapabil să accepte realitatea cruntă.

Mama lui Andrei a fost și ea răpusă de durere, iar sora lui, Andrada, a ținut strâns în brațe un tablou cu chipul fratelui ei. Oamenii care au venit să își ia rămas-bun au fost profund marcați de suferința familiei și de atmosfera de tristețe care a învăluit întreaga ceremonie.

Unul dintre foștii concurenți de la Mireasa care nu a putut fi prezent la funeralii a fost Marian Pavel, participant în sezonul 3. Acesta a explicat motivul absenței sale, menționând că avea un eveniment deja programat și nu a reușit să ajungă.

„Din păcate, nu am putut să ajung la înmormântare. Am anunțat și în urmă cu câteva zile când am auzit că va fi astăzi înmormântarea. Nu am cum astăzi că am eveniment și începe chiar acum, pe zi, așa că, din păcate, nu am putut să ajung acolo. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească și clar când o să trec prin zonă, o să mă duc să îi aprind o lumânare acolo”, a spus Marian Pavel, pe Instagram.