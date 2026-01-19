Tatăl lui Dani Vicol, distrus de frică după ultimele apariții ale lui Mario Iorgulescu! La șase ani de la tragedia care i-a schimbat viața pentru totdeauna, tatăl lui Dani Vicol, tânărul ucis de Mario Iorgulescu într-un accident rutier, vorbește deschis despre frica care îi macină familia. Bărbatul spune că deși Mario nu se află în România, amenințările și jignirile de pe TikTok și alte rețele sociale îl fac să trăiască mereu cu teamă. CANCAN.ro are toate detaliile.

„Ne înjură, ne amenință, totul e public, pe internet. Nu e nimic inventat. Toată lumea poate vedea”, mărturisește el, cerând autorităților să intervină urgent. „Nu mă simt în siguranță. Nici eu, nici familia mea. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Are prieteni, are legături, chiar dacă nu e aici. Trăim cu frica asta zi de zi”, a declarat tatăl tânărului ucis de fiul lui Gino Iorgulescu.

Bărbatul e convins că autoritățile ar trebui să urmărească activitatea lui Mario online. „Totul e acolo: live-uri, mesaje, amenințări… nu e greu de văzut ce face.” Într-un moment cutremurător, tatăl lui Dani a vorbit și despre camera în care fiul său a locuit alături de soția și copiii săi.

Tatăl lui Dani Vicol încă trăiește cu speranță, în timp ce Mario Iorgulescu e liber: „Vreau să cred!”

Chiar și după atâția ani, tatăl lui Dani spune că vrea să creadă în justiția din România. „Vreau să cred. Nu e greu. Dacă se vrea, se poate. Să fie adus în țară și să-și execute pedeapsa.” Ba mai mult, crede că o detenția l-ar putea ajuta pe Mario să se îndepărteze de droguri. „Nu e într-un loc unde să fie controlat. Se vede clar”, a spus socrul lui Melek.

Cuprins de emoție, tatăl lui Dani a lansat un apel disperat: „Vrem doar să se termine. Să se pună capăt amenințărilor. Să ne simțim din nou în siguranță.” Șase ani de durere nu au adus liniște familiei Vicol, care continuă să trăiască cu frică zi de zi.