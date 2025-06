Tatăl scriitoarei Doina Ruști a fost asasinat când ea avea doar 11 ani. Ireal ce a putut să-i spună unul dintre martorii crimei | ALTCEVA cu Adrian Artene

Scriitoarea Doina Ruști, una dintre cele mai apreciate voci ale literaturii române contemporane, a ales să transforme o dramă profundă din viața sa într-o resursă creativă, nu într-un act de răzbunare. Într-un episod recent al podcastului Altceva cu Adrian Artene, autoarea a vorbit deschis despre pierderea violentă a tatălui său, ucis în condiții rămase în mare parte neelucidate, într-o perioadă tulbure din istoria României.

Departe de a căuta vinovați sau de a cere dreptate într-un sens tradițional, Doina Ruști și-a canalizat durerea în creație. Fără să judece trecutul prin lentilele valorilor contemporane, ea a preferat să înțeleagă epoca în care a avut loc tragedia și să o convertească în literatură. Așa au apărut povești care, deși ficționale, poartă în ele urme adânci ale copilăriei sale marcate de acel moment traumatizant.

Ani mai târziu, Doina Ruști nu-și amintește atât detaliile anchetei improvizate sau expresiile de pe chipurile celor interogați, cât un moment singular, subtil și profund. Un schimb de vorbe cu unul dintre puținii martori potențiali ai crimei un om simplu, reticent, dar care, în câteva cuvinte, a reușit să îi răstoarne lumea. Nu a fost o revelație zgomotoasă, ci o întrebare strecurată între două tăceri, care avea să rămână cu ea pentru tot restul vieții. A fost momentul în care, în mod neașteptat, direcția existenței ei s-a schimbat: nu spre răzbunare sau investigații nesfârșite, ci spre înțelegere, introspecție și literatură.

Acea întâlnire nu i-a oferit răspunsuri, dar a plantat o întrebare esențială, o alegere: să trăiască în trecut sau să-l transforme. De atunci, Ruști a ales mereu cea de-a doua cale. Nu și-a concentrat eforturile pe găsirea vinovaților, ci pe recuperarea sensului dintr-o epocă greu de înțeles și de acceptat. Fără să judece, a preferat să exploreze, iar ceea ce ar fi putut rămâne o rană deschisă s-a metamorfozat în sursă creativă.

„Eram împreună cu Gică în căutarea criminalului, căutam martori și găsisem niște căldărari, posibil martori ai crimei și am ajuns în sfârșit să le dăm de urmă pentru că ei se plimbau din loc în loc și am stat cu ei de vorbă. Bineînțeles că erau reticenți, nimeni nu avea chef să se bage în mizerie și într-o crimă care era a sistemului și stând acolo, mi-a spus un lucru pe care l-am ținut în minte tot restul vieții. În timp ce ceilalți vorbeau despre crimă, el s-a apropiat de mine și mi-a zis: ”Și acum, Mătălică, ce o să faci? O să îi cauți pe criminalii tatălui tău sau o să-ți vezi de viață mai departe? Asta mi-a spus acel căldărar și lucrul ăsta mi l-am amintit după aceea periodic în viață și mi-am dat seama că îmi pusese întrebarea asta pentru că ar fi vrut ca eu să iau doar partea a doua a întrebării lui și așa am și făcut”, a spus Doina Ruști la Altceva cu Adrian Artene.