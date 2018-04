Răzvan Burleanu a câștigat detașat alegerile pentru șefia Federației Române de Fotbal – cu 168 de voturi, față de 78 ale lui Ionuț Lupescu – și își va prelungi mandatul început în urmă cu patru ani. Tatăl președintelui Federației, Gheorghe Burleanu, a explicat, pentru CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, cauzele care au condus la eșecul fostului internațional român.

Gică Burleanu este un personaj pitoresc! Spune mereu ce simte și o face și într-un mod aparte, ba cu umor, ba cu severitate, ba chiar brutal. După ce fiul său a câștigat încă un mandat în fruntea Federației Române de Fotbal, Burleanu Senior a explicat motivele pentru care Lupescu a dat chix, chiar dacă i-a avut alături pe foștii componenți ai ”Generației de Aur” și chiar pe titratul antrenor Mircea Lucescu.

Salut, Gică! Încă un mandat pentru Răzvan… Cum ai trăit acea zi de 18 aprilie? Dar și pe cele din campaniile de promovare ale candidaților. Că au fost atacuri tăioase și de o parte, și de alta…

Am vorbit cu Răzvan a doua zi după ce a câștigat. Nu în prima, că era foarte ocupat. L-am sunat, nu mi-a răspuns, m-a sunat el, mai târziu. I-am zis «Felicitări, spor la treabă!» Atât! De ceva vreme sunt într-o stare emotivă. În ziua aia, a alegerilor, nici n-am ieșit din casă. M-am învoit de la serviciu. Am stat până la cinci după amiază, când s-a finalizat totul.

Era bucuros?

Ce să zic… Dacă eram eu bucuros, i-am transmis și lui asta!

Te așteptai să câștige?

În subconștientul meu, da, dar nu la scorul ăsta. Mi-au venit în minte meciurile Bacăului cu Werder Bremen. A fost 11-0 pentru ei la general. La 9-0, noi am căzut psihic. A și plouat, dacă nu se întâmpla asta, sigur băteam! (râde). Cam asta a fost diferența între Răzvan și ceilalți candidați.

Atacuri în campania de promovare a candidaților…

Da, am văzut, ce să spun? M-am hotărât să fac o chetă. Pentru că niște oameni au spus că pleacă din țară, dacă nu iese Lupescu. Am oferte chiar de la câțiva prieteni, apropiați. Au zis că vor contribui și ei financiar, numai să nu-i mai vadă pe ăia care au zis că pleacă.

”Mai lipsea un car cu boi, un butoi de vin și un purceluș legat de căruță!”

De ce crezi că a pierdut Lupescu alegerile?

Fiind plecat atât de mult din țară, nu prea urmărește sfatul medicului. Respectarea celor trei mese, asta trebuia să facă! (râde) Prunea declara că Lupescu ia micul dejun cu Ferguson, cina, cu Mourinho. Deci, medicul Pompiliu Popescu n-a fost inspirat să-i recomande și masa de prânz. Asta ca ironie, că și ei au fost ironici. Patru ani de atacuri asupra lui Răzvan… De asta a și zis, după patru ani de atacuri la persoană, «I-am ciuruit!» Asta nu înseamnă că s-a referit la Chivu sau la domnul Lucescu. S-a referit la o parte a Generației de Aur. Așa s-a răcorit și el, cu expresia aia. Unii poate înțeleg, alții, nu.

Singurul motiv pentru care a pierdut?

Am urmărit campaniile lui Lupescu, Răzvan și Pușcaș. A fost una agresivă (campania lui Lupescu, n.r.), în care Răzvan a răspuns prompt. A răspuns când trebuia. Jos pălăria pentru ce a fost Lupescu în fotbalul românesc. Dar a fost sfătuit prost. Cel puțin cu niște emisiuni… Ți-o spun sincer, din punct de vedere fotbalistic știi ce-i mai lipsea la emisiunile alea la care a fost? Un car cu boi împodobit cu struguri, cu un butoi de vin și un purceluș legat de căruță. Și încă un aspect, au lipsit greierașii, cum le spun eu acordeonistului și celor cu vioara. Jignitor! Aia nu-i campanie, cu poze de când erai fotbalist. Nu, tată, aici trebuie să vină cu proiect, să vorbească despre administrație, nu despre fotbal. Fotbalul îl joacă artiștii, actorii noștri. Iar de administrație se ocupă oameni deștepți. Pentru că o federație nu poți s-o conduci cu piciorul, cu stângul sau cu dreptul. Trebuie cap, ce mai vrei altceva?

Și un dezavantaj mare la Lupescu, nu știu dacă mulți au remarcat, dar discursurile lui erau pe partea tehnică mai mult. E diferență mare între partea tehnică și cea administrativă. De aia tehnică se ocupă Stoichiță și echipa lui, de cealaltă, Răzvan și echipa lui.

Dar Lupescu a lucrat la FRF

Da, el a făcut parte din FRF, dar făcea totul la comanda lui Mircea Sandu. S-a văzut apoi ce a făcut, când Mircea Sandu a avut atunci probleme cu sănătatea și l-a lăsat pe el…

Revin la acele apariții ale lui Lupescu la TV, și încă o dată spun, cu tot respectul pentru ce a făcut el în fotbal, a fost o mare gafă. El a zis acolo că toți sunt mincinoși, de Răzvan, nu mai spun. A spus că e om de cuvânt, dar nu a mai venit la o emisiune la un post de sport, ProX, deși promisese. Trebuia să vină la acea emisiune cu o zi înaintea alegerilor. Eu spun că și aici a mai pierdut un pumn de voturi.

Burleanu: ”Au fost patru ani de calvar!”

Liviu Dragnea a avut vreun rol?

Păi, apropo de Liviu Dragnea, nu spunea acum patru ani că politicul nu are ce căuta într-o campanie de asta, în sport? El a fost acum primul care s-a dus să se asigure că va fi ajutat. Aici a jignit cea mai mare masă a alegătorilor. Nu se mai votează la ordin acum. A fost o greșeală a lui Lupescu, el a vrut să se asigure că va avea sprijin și după ce ar fi ieșit președinte. Dar Guvernul trebuie să sprijine sportul de masă indiferent de cine este președinte, indiferent dacă are simpatii sau antipatii față de el. Eu nu cred acum că domnul Dragnea sau oricine din Minister o să-i închidă ușa lui Răzvan!

A fost acuzat că nu a jucat fotbal, că nu ar fi din fenomen!

Mda… Sunt multe federații în Europa ale căror președinți nu au jucat fotbal. Dar să-ți spun ceva: eu, ca să fiu dresor, trebuia să fiu întâi câine? E cât se poate de clar, e vorba de administrație aici.

Adrian Porumboiu a fost vehement la adresa lui…

Când domnul Porumboiu a avut probleme cu echipa, cu FC Vaslui… A fost lucrat, știm bine cu toții, oameni de fotbal… Nu l-a lucrat Răzvan Burleanu, l-a lucrat Mircea Sandu. Și Lupescu, și arbitrii, și poate și alții. Dar știi cum e… Nu te poate accepta toată lumea. Nici tu nu poți lăuda pe toată lumea. Dar nici să hulești la infinit nu poți.

Ca tată, cum ai trăit acești patru ani de când Răzvan e președinte, mă refer la multe atacuri, acum, nu știu, corecte, gratuite?

Bine că am scăpat de primii patru ani, de calvar, ca părinte vorbesc. Urmează alți patru! Dar nu mai iau în calcul calvarul, e o obișnuință. Te macină psihic, asta s-a întâmplat cu mine. Intri în depresie la un moment dat. Am suferit pe moment. Am făcut tot posibilul să nu mă gândesc la asta, prin activitățile mele, muncă fizică, organizare. Am și fost consolat de apropiați…

Cum îți caracterizezi fiul?

Un tip deschis, cine apelează la el primește tot ajutorul în litera regulamentului… Ce să mai spun? Când Răzvan a preluat Federația, nu era niciun sponsor, acum sunt foarte mulți. Și o să se îngrămădească…

