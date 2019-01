Tavi Clonda, despre numele celui de-al doilea copil: ”Suntem superstițioși, Gabriela câștigă mereu!”

Gabriela Cristea se pregătește să nască peste două luni de zile, iar febra pregătirilor își face simțită prezența în familie. Soțul Gabrielei, Tavi Clonda, a fost invitat într-o emisiune matinală – ”Star Matinal de Weekend” și a acceptat să vorbească, printre altele, despre numele viitorului copil.

Emoțiile au fost mult mai mari la prima sarcină a Gabrielei, iar acum – spune Tavi – este mult mai sigur pe el. Există, totuși, și emoție, însă totul se află în echilibru. Panica din alte vremuri s-a dus ca și cum n-ar fi fost, iar Tavi și Gabriela pregătesc deja camera copilului.

„Nu sunt emoționat, n-am fost nici prima oară. E alt sentiment, ești mai sigur pe tine, emoția există, dar nu mai e panică. Sarcina e ok, n-are pofte ieșite din comun, nu mănâncă excesiv. Acum am început să amenajăm camera. Ne mutăm noi ca să îi facem o cameră. Avem o listă și cred că l-am ales, dar nu pot să zic, suntem superstițioși. A început cu 30 de-ale mele de-ale Gabrielei, mereu câștigă Gabriela. Sunt destul de inventivi. Trebuie să fim amândoi de acord. Se va naște primăvara, deci o să aibă un nume de floare.„, a mai spus Tavi Clonda.

Gabriela Cristea: ”Încerc să mă țin și să mă îngrijesc!”

Gabriela Cristea este însărcinată pentru a doua oară și urmează să devină mama unei fetițe peste aproximativ două luni și abia așteaptă să-și strângă minunea la piept. Recent, prezentatoarea TV a dezvăluit că a renunțat la anumite lucruri de când este însărcinată.

„De când sunt însărcinată, recunosc că nu mai am putere pentru lucrurile astea de cochetărie. (…) Nu mai folosesc vopseluri cu amoniac, deşi culorile sunt mai puternice, se ia mai greu. Le recomand mămicilor. Înţeleg că este nociv pentru sarcină. Eu am optat şi pentru varianta să nu îmi mai dau unghiile cu ojă. Acetona aia… am optat pentru varianta de a nu o mai folosi absolut deloc. Încerc să mă ţin şi să mă îngrijesc. În general când eşti însărcinată oamenii spun: ai ce frumoasă eşti! Şi tu te simţi ca un balon, ca o balenă eşuată. De două ori pe lună mă duc la cosmetică, la ce am nevoie”, a spus recent Gabriela Cristea.

