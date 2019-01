Gabriela Cristea, dezvăluiri surpriză înainte să nască: “Am ales un cărucior pentru gemeni”

Gabriela Cristea a trezit suspiciuni în legătură cu sarcina, după ce a spus că a cumpărat un cărucior pentru gemeni. În urmă cu câteva ore, prezentatoarea TV a făcut declarații noi despre ultimele pregătiri dinainte de a deveni mămică pentru a doua oară. De asemenea, ea a vorbit și despre perioada în care a apărut în viața sa prințesa ei, Victoria.

Citește și: Gabriela Cristea, pe ultima sută de metri cu sarcina: ”Nu e chiar simplu…”

Gabriela Cristea, dezvăluiri surpriză înainte să nască: “Un cărucior pentru gemeni”

În vârstă de 44 de ani, Gabriela Cristea va deveni în primăvara acestui an mămică. În cadrul unui interviu, ea a dezvăluit că încă de la începutul acestei săptămâni a mers să cumpere cărucior pentru viitorul membru al familiei. În timpul declarațiilor, ea a explicat că are nevoie și pentru Victoria, care este încă mică – 1 an și patru luni –, iar la final, vedeta a ales împreună cu soțul său un cărucior pentru gemeni.

“La început de săptămână am fost în căutare de cărucior. Și trebuie să iau unul pentru doi copii. Fiica mea cea mare este încă mititică și trebuie și ea să meargă în cărucior. Doi copii nu intră într-un singur cărucior. Am optat pentru un cărucior pentru gemeni, el așa a fost gândit, dar poate să suporte mai multe configurări. Victoria s-a simțit foarte bine, s-a urcat în cărucior și a început să râdă. Nu îi mai place varianta de landou, dar s-a simțit foarte bine și cred că este varianta cea mai bună.

La primul copil, când ne-am dus să ne interesăm de cărucior, primul lucru pe care l-a întrebat Tavi a fost: «Suportul pentru bere unde este?». Eu m-am uitat la detaliile pentru noul bebeluș și m-am uitat să aibă toate lucrurile de care are nevoie. Tavi s-a uitat mai mult la partea tehnică. Ne-am dus acolo cu scopul de a găsi ceea ce ne trebuie nouă, să ne ajute pentru momentele în care va veni noul bebeluș. Nu e chiar simplu! Putem să plecăm cu ambii copii de la spital, liniștiți!”, a dezvăluit prezentatoarea

Citește și: Gabriela Cristea, lacrimi în direct: ”Singurul contact cu lumea de afară este fereastra mea…”

Ieri, Gabriela Cristea și Tavi Clonda le-au arătat fanilor cum arată căruciorul pe care îl vor folosi din momentul în care familia lor se va mări. “Se pare că ne-am ales căruciorul perfect pentru cele două prințese din viața noastră!✌🏼🙈🤗👸🏻👸🏻❤️ (…)” este mesajul scris de artist în dreptul imaginii de mai jos.

Gabriela Cristea a devenit mamă pentru prima dată în toamna lui 2017

Gabriela Cristea şi Tavi Clonda au devenit părinţi de fetiţă pe 23 septembrie 2017, într-o zi de sâmbătă, în jurul orelor 14:00, la o clinică privată din Capitală. Cântăreţul a asistat la naşterea bebeluşei care a primit nota 10 la naştere şi poartă numele Bella Victoria Margot Clonda. În prezent, moderatoarea de la “Te iubesc de nu te vezi” este însărcinată pentru a doua oară.